$!Señala CPC incongruencias en promoción de desarrollos inmobiliarios avalados por el Ayuntamiento de Mazatlán

El Comité de Participación Ciudadana denunció que el Ayuntamiento de Mazatlán promueve a través de su micrositio de ‘Inversión Inmobiliaria Segura’ desarrollos inmobiliarios que no cuentan con la totalidad de los trámites y autorizaciones requeridas por la legislación vigente, situación que genera riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Durante rueda de prensa, Raquel Zapién Osuna, integrante del CPC, señaló la existencia de incongruencias entre los instrumentos de planeación territorial y as autorizaciones que otorga el municipio, al tiempo que cuestionó la falta de acceso público a la documentación que respalda los permisos de los proyectos promocionados en dicho portal. Zapién Osuna explicó que el micrositio municipal otorga un distintivo a desarrollos que, supuestamente cumplan con todos los requisitos legales para su comercialización, aunque el Ayuntamiento no publica los documentos que acrediten el cumplimiento de los trámites correspondientes, lo que dificulta verificar la información presentada a la ciudadanía. “Encontramos incongruencias entre lo que dicen los instrumentos de planeación y las autorizaciones que da el municipio. El Ayuntamiento está otorgando un aval a desarrollos que presenta como seguros, pero no muestra los documentos probatorios de que cumplen con todos los requisitos”, comentó. Según la información compartida, los proyectos enlistados cuentan con vocacionamiento y traza autorizados, factibilidades de servicios, disponibilidad de agua y energía eléctrica, además de haber sido aprobados por el Cabildo y cubierto los pagos correspondientes por derechos de urbanización y edificación, lo que, supuestamente los convierte en desarrollos seguros y en cumplimiento de la normatividad.

Como ejemplo, Zapién Osuna mencionó el proyecto Maazalya Beach Condos, ubicado sobre la a venida Ernesto Coppel Campaña, el cual contempla la construcción de 75 condominios distribuidos en cuatro torres de cinco niveles cada uno, don diversas amenidades. De acuerdo con la información de CPC, este desarrollo aparece dentro del listado de proyectos promovidos como seguros por el municipio, a pesar de contar con una negativa en lo que respecta a la autorización en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Zapién Osuna detalló que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto fue presentada ante la Semarnat en junio del 2024 y que, tras un proceso de evaluación, la dependencia emitió en agosto del 2025 un resolutivo negativo al determinar que el desarrollo no es ambientalmente viable ajo la normativa vigente. En este sentido, aclaró que el señalamiento no busca afectar a una empresa en particular, sino evidenciar las inconsistencias de la autoridad municipal al respaldar proyectos que no han concluido todos los procedimientos legales requeridos para su desarrollo. Asimismo, mencionó que este no es un caso aislado y que el organismo ha identificado otros desarrollos inmobiliarios que aún no cuentan con resolutivos favorables de la Semarnat, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública. “Mencionamos este desarrollo solo como un ejemplo, pues no buscamos afectar ni perseguir a ninguna empresa, sino evidenciar las incongruencias de la autoridad municipal”, declaró. “Este no es el único caso; hemos identificado otros desarrollos que todavía no cuentan con resolutivos favorables de la Semarnat. Por eso es necesario que existan mecanismos de transparencia proactiva y datos abiertos”, agregó. Ante este panorama, el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió dos recomendaciones no vinculantes dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán con el objetivo de fortalecer la transparencia en la gestión territorial y prevenir posibles actos de corrupción. La primera recomendación plantea que el municipio publique de manera proactiva, actualizada y georreferenciada todas las licencias de construcción y los cambios de uso de suelo autorizados dentro del territorio municipal.



