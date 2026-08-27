Señala Felipe Parada ‘dos realidades’ en el turismo de Mazatlán

Mientras las autoridades reportan una temporada de verano con ocupaciones cercanas al 84 por ciento y una derrama superior a los 3 mil 700 millones de pesos, empresarios turísticos enfrentan una realidad distinta, con menor ocupación, consumo e ingresos, señaló el Regidor Felipe Parada Valdivia.

Durante una intervención en sesión de Cabildo, Parada Valdivia cuestionó los resultados oficiales de la temporada vacacional de verano, que refieren una ocupación cercana al 84 por ciento, más de 770 mil visitantes y una derrama económica superior a los 3 mil 700 millones de pesos.

“Hoy en Mazatlán existen dos realidades. La del Gobierno, donde aparentemente todo está bien, ocupaciones extraordinarias, cientos de miles de visitantes y derramas económicas de miles de millones de pesos. Y la realidad de la calle, donde los empresarios nos dicen algo completamente diferente”, comentó.

El Regidor aseguró que hoteleros con los que ha tenido comunicación reportan una ocupación promedio de entre 62 y 65 por ciento, así como una disminución estimada de entre 15 y 20 por ciento respecto al verano de 2025.

En este sentido, añadió que algunos establecimientos han tenido que reducir sus tarifas entre 20 y 40 por ciento, tomando como referencia los precios de 2024, para mantener sus niveles de ocupación.

“Es decir, no solamente tenemos menos ocupación, están vendiendo más barato para poder ocupar las habitaciones”, declaró.

El Regidor sostuvo que la situación también alcanza a otras actividades relacionadas con el turismo como los restaurantes, que reportan una afluencia promedio cercana al 60 por ciento, mientras que los transportistas turísticos registran alrededor de 15 por ciento menos actividad respecto al verano pasado.

“Los boletines no pagan nómina, los porcentajes oficiales no llenan restaurantes. Las declaraciones no ponen pasajeros en las pulmonías, aurigas, taxis y demás transporte turístico”, manifestó.

Señaló a la violencia como uno de los factores que actualmente perjudican la actividad turística y cuestionó los resultados del operativo Verano Seguro, considerando que los hechos violentos registrados en Mazatlán, incluidos algunos en sectores relacionados con la actividad turística, afectan la percepción del destino y pueden influir en las decisiones de potenciales visitantes.

“Podemos bajar tarifas, podemos lanzar promociones, podemos ofrecer paquetes, pero hay algo contra lo que ningún hotelero puede competir y es contra el miedo de una familia que decide no venir a Mazatlán por la percepción de inseguridad”, declaró.

Parada Valdivia sostuvo que garantizar condiciones de seguridad corresponde a las autoridades y consideró que los empresarios han tenido que enfrentar las afectaciones mediante promociones, reducción de tarifas y sacrificio de utilidades.

Ante dicho escenario, el Regidor pidió a los gobiernos municipal y estatal implementar medidas para contrarrestar las afectaciones que, aseguró, atraviesa la principal actividad económica de Mazatlán.

“Hoy no vengo a pedir más estadísticas, vengo a exigir acciones, a exigir que el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado asuman su responsabilidad y reaccionen ante esta crisis”, puntualizó.