Señala Maribel Chollet falta de condiciones dignas para militares en Mazatlán

Al señalar que no cuentan con un espacio adecuado para descansar, asearse y cubrir sus necesidades básicas, la regidora Maribel Chollet Morán cuestionó las condiciones en las que permanecen algunos elementos del Ejército Mexicano desplegados en Mazatlán para reforzar las labores de seguridad.

Chollet Morán manifestó su respeto hacia las Fuerzas Armadas y señaló que, desde su perspectiva, los elementos que participan en los operativos de seguridad deben contar con condiciones dignas durante su estancia en el municipio.

Sin embargo, sostuvo que ha observado una situación que consideró injusta para los elementos desplegados, particularmente en lo relacionado con sus condiciones de alojamiento.

“Yo formo parte de una generación que ve con mucho respeto el uniforme, la investidura de los militares, de un marino, de una autoridad federal. Veo que desgraciadamente a ellos se les ha discriminado”, comentó,

“Veo infame la situación a la que los están sometiendo porque no tienen ni siquiera un espacio digno donde duerman, donde se bañen, donde cubran sus necesidades”, agregó.

La regidora aseguró que incluso desde el Partido Revolucionario Institucional, se habría brindado alojamiento a tres destacamentos de militares, como una forma de apoyar a los elementos que permanecen en Mazatlán como parte de los operativos de seguridad.

“Nosotros tenemos en el partido como presidenta, yo le di asilo a tres destacamentos de militares que la verdad, mi respeto y mi admiración para lo que hacen”, declaró.

Además, la edil comparó esta situación con la de elementos que pertenecen al grupo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al asegurar que estos cuentan con mejores condiciones durante su estancia en el puerto, en contraste con algunos militares han tenido que buscar espacios improvisados para permanecer durante sus labores.

“Mientras que los que pertenecen a ‘los Harfush’ están en hoteles de cinco estrellas, con comedores, con nutrición adecuada, hasta con quien les corte el pelo, vemos a los militares que andan buscando refugio en una casa abandonada, en un espacio”, manifestó.

Finalmente, Chollet Morán vinculó estas condiciones con su cuestionamiento al uso de bicicletas por parte de elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, al considerar que el equipamiento y las condiciones en las que trabajan deben corresponder con las funciones que desempeñan.

“No entiendo cómo sus mandos superiores pueden permitir que se les rebaje de esa manera dándoles una bicicleta”, puntualizó.