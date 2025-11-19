$!Señala PRI Sinaloa que el problema de extorsión alcanza niveles críticos en la entidad

“Las extorsiones son un problema muy delicado y lo hemos denunciado en distintas ruedas de prensa, empresarios de todo el estado nos han manifestado su preocupación”, comentó.

Gerardo Lugo expresó que, en reuniones sostenidas con distintas cámaras empresariales, trabajadores y propietarios han manifestado un temor creciente ante llamadas en las que grupos delictivos exigen depósitos de dinero del día bajo amenazas directas.

El dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo señaló que el problema ya alcanzó niveles que afectan tanto a empresas como a los ciudadanos comunes, generando un clima de temor permanente.

La creciente ola de extorsiones en Sinaloa encendió nuevas alarmas dentro del sector político y empresarial, por el Partido Revolucionario Institucional de la entidad, advirtió que este delito se ha expandido por todos los municipios sin que exista una respuesta efectiva de las autoridades.

“Hay trabajadores que reciben llamadas en las que les exigen depositar lo ganado bajo amenaza de entrar y matar a todos”, agregó.

El dirigente del PRI en Sinaloa destacó que este fenómeno ya no se limita al sector productivo, asegurando que ciudadanos de diversos municipios han experimentado intentos de extorsión telefónica, secuestros virtuales y otros métodos de intimidación generando un ambiente de tensión en la vida cotidiana.

Además, la población vive entre los riegos de salir a la calle y enfrentar robos, balaceras o explosiones, o quedarse en casa y exponerse a llamadas de extorsión que han demostrado ser cada vez más frecuentes.

“Esto ocurre en todos los municipios y no solo en las empresas, también afectan a los habitantes en general, donde no vemos una estrategia para combatir este delito”, declaró.

Gerardo Lugo criticó la ausencia de una estrategia gubernamental clara para enfrentar este delito, recordando que en años atrás existían campañas a través de radio, televisión y espectaculares para orientar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante estos casos.

“No vemos una estrategia para combatir este delito: antes al menos había campañas en radio y televisión, pero hoy no vemos ni preocupación ni ocupación para atender el problema”, expresó.

Por otro lado, consideró que es preocupante que las autoridades reconozcan que muchas de estas extorsiones provienen de centros penitenciarios y que, aun así, no se implementan medidas contundentes para desarticular las redes criminales que operan desde el interior de centros penitenciarios.

“El propio secretario de Seguridad ha reconocido que muchas extorsiones se originan desde las cárceles; si saben de dónde vienen, ¿por qué no actúan?, la gente sigue con miedo de salir a una taquería, a un centro comercial o a un campo deportivo puede significar enfrentar un robo, una balacera, una explosión o un levantón equivocado”, señaló.

Por tal motivo, Gerardo Lugo llamó al gobierno federal, estatal y municipal a atender de raíz el fenómeno de la extorsión, colocando la seguridad de la ciudadanía como prioridad, destacando que en Sinaloa se necesitan acciones firmes y una respuesta que vaya más allá de declaraciones, donde la ciudadanía merece volver a sentirse protegida.