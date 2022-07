$!Señor denuncia que fue golpeado el fin de semana por hombre en la Colonia Ferrocarrilera

Un hombre denunció que fue golpeado este domingo por otra persona con una manopla en diferentes partes del cuerpo, presuntamente porque le está cobrando a una señora por cuidarle su casa desde hace cinco años y no le quiere pagar.

La víctima denunció el hecho ante el Ministerio Público y ante este diario.

“Yo le cuidaba a su marido la casa, yo le cuidaba ahí la casa, ya que se vendiera ella me iba a pagar 20 mil pesos y ahora resulta que se murió el señor, es su marido, no es su hermano y no me quiere pagar, me está mandando a golpear cada rato, ya van 12 veces”, dijo Héctor Saúl “N”.

“Hace como 4 años, 5 años tiene dándome guerra, me está pasando todo esto con ella, a ella se la empecé a cuidar hace como cinco años, yo a ella le entregué mis papeles, no me los dio, ahora la forma que me está dando son puras lesiones, golpes en el corazón, en el pecho, en las caderas, en las quijadas y todo”.