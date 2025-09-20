$!Sensación térmica en Mazatlán alcanza los 41 grados centígrados este sábado

Con una nubosidad al 70 por ciento en los cielos, Mazatlán arrancó la mañana con una temperatura aceptable; sin embargo, los rayos del sol fueron saliendo con fuerza y obligaron a las personas a protegerse debajo de árboles o usar sombrillas durante sus caminatas.

Otros sábado con fuerte calor y suaves vientos vivieron los ciudadanos mazatlecos este día al enfrentarse a una temperatura de 33 grados centígrados, que dejó una sensación térmica de 41 grados; además de una humedad al 68 por ciento que con el pasar de las horas fue a la alza.

La velocidad del viento alcanzó una máximo de 18 kilómetros por horas, por lo que el ambiente en el puerto se sintió más seco que de costumbre. Mientras que el oleaje se mantuvo con 1.0 metros de altura máxima y 0.7 metros mínimo, haciendo que los mares permanecieran calmados este sábado.

Aunque se tenía previsto que cayeran algunas lluvias moderadas durante la mañana del sábado, el sol prevaleció la mayor parte del día; sin embargo, la probabilidad de precipitaciones se mantuvieron en 30 por ciento y el pronóstico se movió para la noche y madrugada de domingo.

En tanto, para el día domingo se mantendrá la baja posibilidad de lluvia en 20 por ciento durante la mañana. No obstante, la humedad crecerá hasta el 86 por ciento a lo largo del día; mientras que los vientos se mantendrán en 16 kilómetros por hora.