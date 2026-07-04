$!Sensación térmica se eleva este sábado hasta 44 grados en Mazatlán

MAZATLÁN._ El arranque de la canícula en julio se siente con fuerza en Mazatlán, donde este sábado se registró una sensación térmica de hasta 44 grados, convirtiéndose en una de las jornadas más calurosas en lo que va del año y poniendo a prueba a quienes realizaban actividades al aire libre.
Aunque la temperatura ambiente osciló entre los 34 y 35 grados, la humedad, que alcanzó un promedio del 67 por ciento, provocó que la sensación de calor fuera mucho más intensa que otros días, especialmente durante la tarde.
Con un cielo parcialmente soleado y algunas nubes en el horizonte, el puerto también registró ráfagas de viento de hasta 14 kilómetros por hora. Sin embargo, estas no fueron suficientes para aliviar el ambiente sofocante y caluroso que predominó entre las 12:00 y las 16:00 horas.
Si bien existía un 20 por ciento de probabilidad de lluvia, las altas temperaturas dominaron durante la mañana y la tarde, dejando sin efecto cualquier precipitación y obligando a residentes y visitantes a buscar refugio bajo la sombra, utilizar sombreros, gorras y reducir su exposición al sol.
En las calles del Centro Histórico y la zona turística fue común observar a turistas y locales hidratándose constantemente con agua, bebidas refrescantes o helados para hacer frente al calor. Mientras que otros prefirieron resguardarse en cafeterías, restaurantes y establecimientos con aire acondicionado.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que para este 5 de julio en Sinaloa se presentarán intervalos de chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas fuertes de viento, como consecuencia de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar mucha atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los cuales son más vulnerables ante las altas temperatura.