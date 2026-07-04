$!Sensación térmica se eleva este sábado hasta 44 grados en Mazatlán

MAZATLÁN._ El arranque de la canícula en julio se siente con fuerza en Mazatlán, donde este sábado se registró una sensación térmica de hasta 44 grados, convirtiéndose en una de las jornadas más calurosas en lo que va del año y poniendo a prueba a quienes realizaban actividades al aire libre.

Aunque la temperatura ambiente osciló entre los 34 y 35 grados, la humedad, que alcanzó un promedio del 67 por ciento, provocó que la sensación de calor fuera mucho más intensa que otros días, especialmente durante la tarde.

Con un cielo parcialmente soleado y algunas nubes en el horizonte, el puerto también registró ráfagas de viento de hasta 14 kilómetros por hora. Sin embargo, estas no fueron suficientes para aliviar el ambiente sofocante y caluroso que predominó entre las 12:00 y las 16:00 horas.