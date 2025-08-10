Sensibilizan en Mazatlán a conductores quienes tengan polarizados no permitidos en sus vehículos a poner uno permitido

MAZATLÁN._ Actualmente los auxiliares viales en Mazatlán sensibilizan a quienes tengan polarizados no permitidos en sus vehículos a que acudan a los lugares correspondientes para ponerle uno de nivel permitido, no los están quitando los elementos de Tránsito, después se podría pasar a una segunda etapa, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Sabemos que hay películas transparentes que están permitidas y cuáles no, para que la gente no diga que luego se comenzaron a quitar, están ahorita todos los auxiliares viales dando a conocer a la gente y dando la importancia del por qué el tipo de película que se permite, que no es decir quitarte lo polarizado, sino haciendo sensibilidad de quien tenga un polarizado no permitido que acudan a los lugares a poner el permitido porque sabemos que también el sol pega muy fuerte”, añadió Ríos Pérez.

“Porque después va pasar a otra etapa que puede ser el quitarle los polarizados, pero ahorita está trabajándose esa etapa y están todos en los cruceros”.

Precisó que la etapa de concientización se realiza durante un par de semanas, no se ha definido cuándo se pasará a una segunda etapa para que el personal de la Policía de Tránsito Municipal retire los polarizados de niveles no permitidos.

“Pero nos estamos dando y creo que la gente sí, lo está aceptando la parte más bondadosa de explicación”, continuó.

A nivel estatal se realiza una campaña de retiro de polarizados no permitidos, es decir, de aquellos muy obscuros que no permiten ver hacia el interior de las unidades, como una forma de contrarrestar la comisión de hechos delictivos.

Los niveles permitidos son los que permiten ver hacia el interior de los vehículos y que las autoridades sepan si los ocupantes llevan algún objeto ilícito como armas o si se va cometiendo algún delito dentro de los mismos.