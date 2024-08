Padres de familia de la primaria “General Vicente Guerrero”, ubicada al sur de Mazatlán, en la colonia “Rafael Buelna”, arrancaron el ciclo escolar 2034-2025 tomando las instalaciones educativas, esto a manera de protesta porque desde el mes de abril no cuentan con servicio de electricidad debido a que la Secretaría de Educación Pública y Cultura no ha firmado el contrato gracias al cambio de titular.

La obra concluyó y les fue entregada en abril, sin embargo la SEPyC nunca hizo el contrato ante la Comisión Federal de Electricidad, con el argumento de no tener a alguien autorizado para hacer el trámite, luego de que Graciela Domínguez Nava abandonó la Secretaría para contender por la Diputación Federal del Distrito 01, donde resultó electa.

“Desde el mes de abril hemos estado haciendo la gestión en Secretaría y por diversas situaciones administrativas no nos han resuelto. Nos fuimos de vacaciones con el problema, iniciamos desde el 12 de agosto, reportamos en Secretaría, nos daban un buen aliciente que íbamos a iniciar el día de hoy ya con energía eléctrica, nada más en espera que tomará posesión la nueva secretaria de Educación y la encargada de Planeación”, mencionó.

Los manifestantes acudieron por la mañana y realizaron un plantón en el frente de la primaria para visibilizar ante las autoridades educativas las condiciones que no permitirían que los estudiantes iniciarán sus clases, pues sin luz y con las altas temperaturas nadie quiso arriesgar a los pequeños y decidieron no dejarlos.

“La semana pasada ya nos dijeron que no se había autorizado, no nos dan fecha para instalar la energía eléctrica y estamos muy preocupados por nuestros niños. Apelamos a qué nos escuchen y atiendan la situación de la escuela”.

“Se me hace feo que está haciendo mucho calor y no haya luz. Se necesita que primero estén la aulas a conforme deben estar para. Que se pongan las pilas porque los niños necesitan educación y así no van a venir”, manifestó Lilia Rosa Samaniego, madre de dos alumnos de la escuela.