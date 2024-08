“Gracias a Dios, durante la trayectoria o la estancia aquí en Bomberos, nunca he tenido la pérdida tal cual de un compañero. Mi abuelo y mi tío estuvieron dentro del Departamento, pero no estaba aquí cuando ya alguno de ellos partió al descanso, no fue eso, pero sí me motivó a ser una mejor persona, ser un mejor elemento, preocuparme más por la capacitación y por el apoyo a los compañeros que vienen ingresando”, explicó.

Durante su formación realizó diversas funciones, desde prácticas hasta apoyo a compañeros de alto rango; su entrenamiento en la academia fue fundamental para desarrollar el carácter necesario para responder eficientemente a las emergencias.