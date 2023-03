“El punto importantes es el tema de la paridad, la participación que es del 50 o 51 por ciento y en la parte personal me corresponde hablar cuales son las tablas, los compromisos, los logros que he tenido en el servicio publico como mujer, desde mi inicio como asesor jurídico, los escaños en lo que he estado participando, subiendo. Es que es precisamente por el trabajo realizado, por la meritocracia, por el resultado del trabajo, como fui escalando; asesor jurídico, directora de Gobernación jurídico, Secretaria del Ayuntamiento en Mazatlán y la experiencia principalmente en la administración pública municipal”, dijo.

“Es poder compartirles este trabajo he el realizado, que es un trabajo en el mundo de hombres, he sido la única mujer en el mundo de los hombres, y actualmente, y uno de los logros más importante, aunque todos son logros obviamente, pero el haber estado en el gabinete del Gobernador Rubén Rocha Moya, al frente de una secretaria, la Secretaria del Turismo y lo que representa, la responsabilidad, el compromiso, el poder cumplir con lo que el Gobernador ha estado diciendo constantemente, que seamos un Gobierno cercano a la gente, con sentido social, y poder haber llegado a cada uno de los municipios, fue la verdad una gran satisfacción, y un aprendizaje muy importante”.

Aseguró que ser funcionario conlleva una responsabilidad, ya que cada movimiento o decisión debe estar apegado a la ley.

“Y ahorita actualmente como oficial del Registro Público de la Propiedad, también son retos con los que me estoy enfrentado, pero lo más importante es como la mujer romper algunos obstáculos, como mujer, como mamá, como esposa, o como una mujer tiene una serie de compromisos, y que además tiene que atender y hacer su trabajo y hacerlo bien, al final de cuentas no solo las mujeres si no también los hombres el trabajo como servidor publico conlleva responsabilidad, tenemos que cumplir cabalmente las leyes, los reglamentos, y si no los cumplimos hay consecuencias, y lo estamos viendo, no es como antes que no pasaba nada, ahora ya pasa, entonces, hay una mayor obligación de hacer las cosas y hacerlas bien”, apuntó.

“Yo estoy muy contenta, estoy feliz porque he tenido la oportunidad de estar en posiciones en donde puedo serviles, servir a la sociedad sinaloense, servir a la sociedad mazatleca, y eso me congratula mucho y voy a compartirlo con mis compañeros”.

El camino no ha sido fácil, pero está consiente que las brechas, cómo la salarial, en la que el promedio es de un 26 por ciento, ya que por cada 100 pesos que gana un hombre la mujer percibe, en promedio 74 pesos, eso a pesar de que el Gobierno Federal cuenta con tabulador de sueldos, pronto llegue a su fin.

“Ha sido difícil, como mamá, como esposa en su momento, porque recuerdo muy bien que el papá de mis hijos que dijo o renuncias o nos divorciamos, porque las mujeres somos tan responsables, la mayoría, por eso es importante tomar un equilibrio, pero si nos inclinamos nada más al trabajo descuidamos la pareja, la familia, la salud, esos también son retos, no es fácil, pero si se puede, en estos momentos te puedo decir que si tengo un equilibrio y eso es la mayor satisfacción en mi vida como funcionaria pública”.

“En este trayecto si he tenido acoso sexual, acoso laboral, ha habido una brecha salarial, si, también la hubo en algún momento; en lo personal creo que ese camino que han hecho las diferentes mujeres hemos logrado mantenernos donde hay una mayor oportunidad para nosotras en el tema de la paridad”, apuntó.

Al final, la funcionario recibió un reconocimiento de Jesús Antonio Castillo, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero.