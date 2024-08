En Mazatlán continúa el paro indefinido al igual que a nivel nacional en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación que pretende hacer el Gobierno federal, pues ser un juez por voto popular o tómbola no garantiza la imparcialidad en la impartición de justicia.

La elección de los juzgadores por medio del voto popular como los proponen legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional y aliados afectará de manera grave la impartición de la justicia, manifestó el secretario de Tribunal y delegado del Sindicato Renovación del PJF en Mazatlán, José de la Luz Gastélum Leyva

“De manera grave (afectará la impartición de justicia), sabemos nosotros por ejemplo la forma en que llegan a los puestos del Congreso tanto de la Unión como de los estados, sabemos que ahí llegan personas que van a formar, van a crear, van a reformar leyes, pero no tienen el conocimiento más mínimo de lo que es una ley ni de lo que eso va impactar en la sociedad, por tanto cuando a nosotros nos toca analizar bajo el control constitucional si una ley viola o no viola derechos fundamentales, de encontrar que los viola se declara inconstitucional esa norma, ese decreto”, añadió.

“Quién lo emite, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, entonces si los que hacen la ley no saben lo que están haciendo debe haber un poder que los imponga a hacer la ley sin violar los derechos humanos de las personas, entonces si los juzgadores que van a llegar al Poder Judicial también van a ser improvisados mediante voto popular o mediante una tómbola indudablemente que estamos en presencia de una dictadura, de una concentración de poderes en donde nos va a ocasionar que no tengamos esa objetividad, esa imparcialidad”.

Lo anterior, precisó, porque los jueces que lleguen por voto popular tendrán que realizar campañas, tendrán que financiarse, tendrán que apoyarse de otras personas y como se sabe en la política común eso genera compromisos.

“Y el juzgador, el juez, el magistrado, el ministro no debe tener compromisos ni de familia, ni de política, ni de amigos ni de compadrazgos, por eso se debe impartir justicia totalmente imparcial, ser un juez por voto o por tómbola no garantiza en ninguna forma la imparcialidad, por el contrario, sabemos cuál va a ser la realidad de eso, va a haber compadrazgos, va a haber amiguismos, va a haber compromisos de financiamientos de campaña y no sabemos quiénes puedan participar en ese financiamiento”, reiteró.

“La factura se puede pagar cómo, al momento de impartir justicia o bien despidiendo a todos los compañeros que están ahorita para meter a la gente que cargaron en las campañas para llegar al puesto, entonces eso es inadmisible, ningún país puede sustentar su justicia en cuestiones al azar como es la tómbola, que no es una lotería, no tampoco puede sustentarla en el voto popular porque los juzgadores deben ser de carrera judicial como lo son ahorita, personas extremadamente preparadas que a través de mucho tiempo, cursos, especialidades, maestrías, doctorados lograron llegar al puesto en el que ahora están impartiendo justicia”.