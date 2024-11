Será 2025 muy retador para todo Sinaloa por el tema del agua: Codesin

El 2025 será un año muy retador para todo el estado porque prácticamente no va a tener agua, manifestó el presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la zona sur de la entidad, Tobías Lozano Solorza.

“Sí se viene un año 2025 muy retador para todo el estado, no solamente para esta zona, sino para todo el estado porque prácticamente no vamos a tener agua, entonces hoy más que nunca se va necesitar el apoyo y la comunicación o la comunión entre el sector privado y el Gobierno para encontrar soluciones que permitan resolver con prontitud los problemas más inmediatos que tiene todo el estado, no solamente Mazatlán”, añadió Lozano Solorza.

“Y la verdad es que Mazatlán es nuestra joya de la corona porque ante una incertidumbre de un sector agrícola que va estar golpeado en el 2025 pues lo que nos queda básicamente es que a Mazatlán le vaya bien, entonces tenemos que cuidar mucho la imagen de Mazatlán y ver cómo sí logramos que se recuperen los niveles de turismo que habíamos estado teniendo en el pasado”.

Ante la baja captación de agua que presentan las presas en la entidad, precisó que apenas este año se va tener la modalidad en que la Presa Picachos va irrigar zonas de cultivo que no tenía antes del nuevo Distrito de Riego y también darle agua a Mazatlán y ahí se va ver cómo va y la realidad es ver cómo se conjuntan las dos actividades.

Dijo que la solución no es seguir construyendo presas, sino cuidar el medio ambiente y reforestar.

“No, definitivamente no y eso lo digo a título personal, lo digo sin ninguna cachucha de ningún organismo, lo digo yo como Tobías, creo que la solución tiene que ser el tema de la remediación ecológica, tiene que ver también el tema de la reforestación porque la fábrica del agua se da con los árboles y con todo lo que tiene que ver con la cuenca y es donde tendríamos que estar trabajando mayoritariamente o poniendo nuestros esfuerzos”, subrayó Lozano Solorza.

“Pero vuelvo a insistir, eso sobrepasa el nivel de la administración municipal y eso yo creo que tiene que verse más desde el ramo estatal, federal y con la participación activa de los sectores”.