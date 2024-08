La caseta de policía que se construye en el Fraccionamiento CVive para brindar seguridad a las familias desplazadas por la violencia que radican en ese lugar será una de las primeras 15 que se pondrán en funcionamiento, porque ya está trabajando una entre los fraccionamientos Villas del Rey y Los Sauces, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Esta sería una de las primeras, ya tenemos varias listas, pero construidas nuevas esta es una de las primeras, esta va quedar a más tardar en un mes ya lista ya equipada, con todo su equipo y obviamente ya con personal ahí en la caseta”, expresó.

“En un mes echamos a andar ya la caseta y para entonces ya tener avanzada la pavimentación de este acceso”.

Dio a conocer que antes de que concluya su administración el próximo 31 de octubre son 15 casetas de la Policía Municipal que ya estarán funcionando en diferentes puntos de Mazatlán.

“Antes de concluir son 15 casetas que vamos a dejar ya funcionando, que no estaban funcionando y otras que estaban medianamente, que a veces se ponían y a veces no, que no era constante, por decir una la del Conchi, la del Conchi ahí sobre la Avenida las Torres ahí está una y si se fijan la están arreglando, le están dando mantenimiento, va quedar en buen estado, se va instalar todo y ya una vez terminada se mete personal que esté permanente las 24 horas”, reiteró.

“¿Qué significa eso?, que a cualquier hora que tú acudas encuentres un policía, cuando es así alternado que no hay policías pues obviamente la gente pierde la confianza porque dice voy y no lo encuentro, entonces para qué corro por un auxilio si no voy a encontrar un policía, traemos un programa de 12 y lo acabamos de ampliar con 3 más, es que algunas sí están trabajando, por ejemplo, fuimos a Villas del Rey en lo que es parte de Los sauces, Villas del Rey está trabajando, hay muchas, te puedo decir que están trabajando, que actualmente tienen presencia y otras como la del Jabalíes que ya están avanzados los trabajos para poderla echar a andar”.

Precisó que en el Fraccionamiento Santa Fe hay dos casetas, pero de perdida la del acceso es la que se va a poner en marcha.

“Santa Fe es una situación muy complicada porque como la mayor parte es invasión y entre ellos ahí se invaden, entran otros, es una cuestión donde sí requiere mucha vigilancia porque la situación es vulnerable ahí por la misma inestabilidad que tiene ese lugar, nadie es dueño de nada, pues es tierra de nadie ahí, entonces sí ahí se requiere por lo menos la del acceso, vamos a rehabilitar la del acceso”, continuó.