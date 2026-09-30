$!Será con recursos propios del Ayuntamiento la reparación de socavón junto a la Mujer Mazatleca

El socavón provocado por el oleaje y que se registró el martes 29 de septiembre junto al monumento a la Mujer Mazatleca será reparado con recursos propios del Ayuntamiento de Mazatlán, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que ya se realizaron los estudios necesarios para intervenir la zona.
Durante un recorrido de supervisión por distintos espacios turísticos de la franja costera, Palacios Domínguez explicó que la Dirección de Obras Públicas se encuentra a cargo de la intervención, la cual será incorporada a los trabajos que se realizan en el entorno del monumento y el Paseo de las Estrellas.
“Este socavón en particular de la Mujer Mazatleca va a ser reparado con el recurso propio del Municipio. Ya ahorita el ingeniero está haciéndose cargo del mismo, es parte integral de la reparación que se va a hacer aquí”, comentó.
El daño se presentó en el muro de contención ubicado junto a este atractivo turístico, en medio de las condiciones de fuerte oleaje que han afectado distintos puntos de la costa de Mazatlán durante los últimos días.
La Alcaldesa señaló que el socavón ya fue identificado y que se efectuó un estudio de mecánica de suelos, además de las evaluaciones pertinentes para determinar los trabajos de reparación.
“Ese socavón ya está identificado, ya se hizo la mecánica de suelos por parte del director de Obras y el estudio pertinente para que sea reparado inmediatamente”, declaró.
Aunque la Alcaldesa aseguró que la atención será inmediata y que el Municipio cubrirá los trabajos con sus propios recursos, no precisó el monto que se destinará a la reparación ni el tiempo que requerirá su ejecución.
Sin embargo, detalló que la intervención se sumará al proyecto de renovación del entorno de la Mujer Mazatleca y el Paseo de las Estrellas, donde el Ayuntamiento realiza mejoras en el mobiliario, la iluminación y las áreas de ornato.
El daño junto a la Mujer Mazatleca constituye el segundo socavón registrado en la franja costera de Mazatlán en poco más de tres meses, siendo el primero se presentó el pasado 23 de junio a un costado del monumento a los Lobos Marinos, otro de los puntos turísticos ubicados sobre el malecón.
Con respecto a dicho tramo del malecón, Palacios Domínguez informó que la Zona Federal Marítimo Terrestre aprobó el proyecto de reparación para el malecón de Mazatlán, que contempla una inversión de 8.7 millones de pesos para atender de manera integral esta área.
“Acabamos de tener la buena noticia de que Zofemat aprobó el proyecto que tenemos de reparación, el cual tiene un monto de 8.7 millones de pesos y contempla hacer la reparación total. Ya metimos el proyecto a licitación, estamos esperando el fallo. Una vez que nos den el fallo, pues inmediatamente va a hacerse la reparación”, comentó.
“Ahorita estamos haciendo trabajos de mantenimiento preventivos para que toda esa área se mantenga delimitada y, pues, evitar ocasionar accidentes. Queremos garantizar que se haga de la mejor calidad posible y que tenga una larga duración el tiempo de vida de esta obra”, agregó.
De esta forma, a más de tres meses del socavón junto a los Lobos Marinos, la reparación de ese tramo continúa pendiente del fallo de la licitación, por lo que con el nuevo daño junto a la Mujer Mazatleca, el Ayuntamiento de Mazatlán tiene ahora dos puntos de la franja costera por atender, sin fechas precisas para concluir las intervenciones.