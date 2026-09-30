$!Será con recursos propios del Ayuntamiento la reparación de socavón junto a la Mujer Mazatleca

El socavón provocado por el oleaje y que se registró el martes 29 de septiembre junto al monumento a la Mujer Mazatleca será reparado con recursos propios del Ayuntamiento de Mazatlán, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que ya se realizaron los estudios necesarios para intervenir la zona.

Durante un recorrido de supervisión por distintos espacios turísticos de la franja costera, Palacios Domínguez explicó que la Dirección de Obras Públicas se encuentra a cargo de la intervención, la cual será incorporada a los trabajos que se realizan en el entorno del monumento y el Paseo de las Estrellas.

“Este socavón en particular de la Mujer Mazatleca va a ser reparado con el recurso propio del Municipio. Ya ahorita el ingeniero está haciéndose cargo del mismo, es parte integral de la reparación que se va a hacer aquí”, comentó.

El daño se presentó en el muro de contención ubicado junto a este atractivo turístico, en medio de las condiciones de fuerte oleaje que han afectado distintos puntos de la costa de Mazatlán durante los últimos días.

La Alcaldesa señaló que el socavón ya fue identificado y que se efectuó un estudio de mecánica de suelos, además de las evaluaciones pertinentes para determinar los trabajos de reparación.

“Ese socavón ya está identificado, ya se hizo la mecánica de suelos por parte del director de Obras y el estudio pertinente para que sea reparado inmediatamente”, declaró.

Aunque la Alcaldesa aseguró que la atención será inmediata y que el Municipio cubrirá los trabajos con sus propios recursos, no precisó el monto que se destinará a la reparación ni el tiempo que requerirá su ejecución.