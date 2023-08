Tras manifestar que el Grupo Venados de Mazatlán tiene una magnífica relación con el Ayuntamiento y con el Alcalde, el presidente del consejo directivo de dicha agrupación deportiva, José Antonio Toledo Ortiz, dio a conocer que la inauguración de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico será el próximo 15 de octubre en este puerto.

Con relación a un juicio legal que interpuso dicho grupo deportivo por una diligencia en el Estadio de Béisbol “Teodoro Mariscal” durante la primera la administración del Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, Toledo Ortiz agregó que ese tema está con el departamento Jurídico de Venados y con el Ayuntamiento, por lo que dijo no saber cómo va.

”Yo sé que ahí está el procedimiento, no me han dicho nada, no me han informado nada”, continuó Toledo Ortiz.

Añadió que está en disposición de dialogar con el Alcalde para resolver esta situación.

”Claro que sí, nosotros con el Ayuntamiento y con el Presidente Municipal Édgar González tenemos una magnífica relación”, expresó Toledo Ortiz.

También dijo que la reunión de este viernes con el Alcalde es porque ya viene la temporada de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y se necesitan permisos, por lo que acudió a tratar esos temas para prepararse para la próxima temporada de béisbol.

”El primer juego de la temporada va ser en Guadalajara el día 13 de octubre y la inauguración aquí en Mazatlán va ser el 15 de octubre, así que están todos invitados”, expresó Toledo Ortiz.

”Viene un buen equipo y vamos a ser campeones, nada más que hay que entender que hay otros nueve equipos que también quieren a una muchacha bonita y quieren bailar con ella, todos queremos bailar con ella”.

Además, dio a conocer que se están instalando los elevadores, los cuales van a estar listos en unos 30 días, son dos y en cada uno pueden entrar hasta 20 personas.

En otro orden de ideas, manifestó que hasta el momento hay certeza de que en el Estadio de Beisbol se realizarán cuatro o cinco espectáculos artísticos y ya para el año que viene se tendrá una mecánica y existe la posibilidad de que venga Chayanne.

”Ahorita solamente hay certeza de cuatro o cinco espectáculos, de hecho se armó muy rápido, pero ya para el año que viene ahora sí ya viene una mecánica y creo que viene Chayanne”, continuó el presidente del Consejo de Administración del Grupo Venados.

También reiteró que viene el calendario normal de la próxima temporada de béisbol, además se tendrá el Triatlón y Maratón en diciembre y en septiembre se realizará el regreso de la carrera ciclista de Santa Rita.

”Van a salir del estadio, salen al Libramiento, entran a la carretera, a vieja a Durango y de ahí vamos hasta Santa Rita (Concordia), que va ser una carrera muy bonita porque la carrera de Santa Rita tiene una tradición de 30 años, solamente que los últimos 5 años se paró y ahí la dejaron medio abandonada, una un poco antes de la pandemia y este año la volvemos a echar andar y es una carrera de ciclismo que bien manejada, bien manejada puede ser una joya para la ciudad”, recordó.

En el caso del Maratón y Triatlón en diciembre van a tener sus metas en la Avenida Leonismo Internacional y frente al Monumento al Pescador, respectivamente, dio a conocer Toledo Ortiz.