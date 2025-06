$!Será el 21 de junio Marcha del Orgullo en Mazatlán y coronarán a Paola Suárez

”El lema de este año va ser ‘Dignidad y Orgullo Sí, Violencia y olvido no’, ...normalmente siempre estamos desfilando alrededor de 500 a 800 personas, esperemos que podamos seguir con la misma cantidad, siempre desfilamos la mayoría, los mismos, pero siempre se va uniendo que el primo, que el papá, que la mamá de la gente y toda las gente que viene de otros estados, esperemos que no sea la excepción este año, estamos haciendo mucha promoción que venga la gente, que venga a Mazatlán”, añadió.

El presidente de Sinaloa Dverso también manifestó que tras el paso de los años ha habido demasiada apertura de la población en la marcha, pero todavía hay muchísimo trabajo qué hacer.

”No ha sido suficiente, pero ahí va, todavía no les podemos hacer entender a los heterosexuales que tenemos el mismo derecho, que somos seres humanos”, reiteró.

”Sigue la discriminación, sigue el machismo, sigue el odio, el odio hacia las personas trans, sigue el rechazo, entocnes no ha habido una apertura así al 100, al 100 no la hay, pero sí hemos avanzado, sí hay avances, pero no como debería de ser”.

También dijo que se le ha dado seguimiento a la denuncia que se presentó ante el Órgano Interno de Control del Gobierno de Mazatlán contra la ahora ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, Emma RodrRidríguez Choreño, y se está avanzando.