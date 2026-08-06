Será el Departamento de Estudios Técnicos quien valore suspensión de ruta La Gran Plaza, de Águilas del Pacífico

La suspensión temporal de la ruta La Gran Plaza, por parte de la agrupación de transporte urbano Águilas del Pacífico, la tendrá que valorar el Departamento de Estudios Técnicos de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, dijo el delegado de dicha Dirección en Mazatlán, Juan de Dios Mendoza López.

Junto con el jefe de Inspectores de la Delegación citada, Guillermo Toloza, agregó que ya se pasó el reporte de dicha suspensión de ruta en Mazatlán y la agrupación citada argumenta que no hay condiciones para seguirle prestando ahorita por falta de pasaje en la zona del Acuario, pero la retomarán cuando comience el próximo ciclo escolar.

“Estamos haciendo los estudios diarios y estamos pasando el reporte para obligarlos a que den el servicio, depende de los estudios que de la Dirección puede poner otras unidades a que presten el servicio”.

El llamado a la agrupación Águilas del Pacífico ha sido a que presenten el servicio en esa ruta que va del Centro de la Ciudad al Centro de Convenciones y en ocasiones sí lo hacen, precisó Guillermo Toloza.

Mendoza López expresó que esa agrupación transportista pidió una modificación para que en lugar de que sus unidades transiten hacia el rumbo del Acuario se fueran por la Avenida Insurgentes porque argumentan que en esta área no levantan pasaje.

“Entonces nosotros lo que señalamos es que existe un Departamento de Estudios Técnicos, que se traslade su petición a la Ciudad de Culiacán y ellos hagan el estudio pertinente, nosotros no podemos otorgar esa situación (de cambio de ruta)”, subrayó Mendoza López.

Será dicho Departamento y el área jurídica quienes determinen si la agrupación transportista incurre en una omisión o no al no brindar el servicio en la ruta La Gran Plaza, reiteró el Delegado de Vialidad en Mazatlán.