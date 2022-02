Será el ex Alcalde Alejandro Camacho, Oficial del Registro Público de la Propiedad

MAZATLÁN._ Alejandro Camacho Mendoza, ex Alcalde de Mazatlán, será el nuevo Oficial del Registro Público de la Propiedad, en lugar de Luis Roberto Huerta González.

Camacho Mendoza fue Alcalde de Mazatlán por el Partido Acción Nacional, en el periodo de 1996 a 1998 y hoy simpatiza con Morena.

Renunció oficialmente al Partido Acción Nacional el 16 de noviembre de 2015, a unos meses de cumplir 30 años como militante activo.

Su renuncia la entregó por escrito en esa fecha justo después de que precandidatos a diputados federales por los distritos 6 y 8, representados por el dirigente estatal, Edgardo Burgos Marentes, ofrecieron una conferencia de prensa.

En ese entonces, explicó que es una decisión que ya venía pensando desde hace tiempo, por considerar que el PAN está “secuestrado” por los grupos del ex Alcalde Alejandro Higuera Osuna y el del Presidente Municipal, Carlos Eduardo Felton González.

El 30 de enero de 2021, Camacho Mendoza anunció que buscaba la precandidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán por el Movimiento de Regeneración Nacional.

”Quiero decirles que el motivo de haberlos convocado en esta ocasión es para informarles, anunciarles que su servidor participará como aspirante a la precandidatura de Morena para la Presidencia Municipal de Mazatlán y esto lo hago apoyado por algunos grupos morenistas que nos han propuesto y que por esto lo anunciamos, tomamos esa decisión”, expresó Camacho Mendoza en conferencia de prensa en este puerto.

Camacho Mendoza nació en este puerto el 16 de noviembre de 1955; se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara y fue Alcalde de Mazatlán por el PAN de 1996 a 1998, además de ser Diputado local de 1992 a 1995 y de 2001 a 2004, entre otros.

El 13 de julio de 2018, el entonces Alcalde electo Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres lo presentó para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán. Pero un mes después sorpresivamente quedó fuera del gabinete.

En esa fecha, el también ex Delegado federal de Profepa en Sinaloa aseguró que Benítez Torres solo se limitó a informarle su salida del equipo de gobierno de funcionarios de primer nivel, pues desde la Secretaría del Ayuntamiento, Camacho Mendoza, estaba considerado como el segundo mando en el municipio.

En julio de 2020, Luis Huerta, ex secretario particular del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel y ex director de Inspección y Normatividad, asumió como Oficial del Registro Público de la Propiedad en sustitución de Rosa Alicia León.