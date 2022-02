Será el Gobernador quien decida sobre el Carnaval de Mazatlán, dice ‘El Químico’

El Gobernador Rubén Rocha Moya será quien decida si se realiza o no el Carnaval 2022, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Yo quiero ir en concordancia y en sintonía con el Gobernador, si él me dijera aun cuando estuviera en amarillo, sería conveniente que no lo hiciera, yo lo aceptaría, pero ya no sería mi responsabilidad”, dijo Benítez Torres este jueves.

Agregó que si el Consejo Nacional de Salud, el 20 de febrero pone en amarillo o verde a Sinaloa en el semáforo epidemiológico, ya no habría nada qué preguntar.

En esas condiciones, expresó, el Carnaval sí se haría con los respectivos protocolos sanitarios.

“Pero yo no quiero llegar a eso, quiero que vayamos juntos todos”, reiteró el Alcalde.

También dijo que hasta el momento no sabe si viajará este viernes a Culiacán para reunirse con el Gobernador para tratar el tema.

“Esta información es de hace una semana, cuando vino a Mazatlán y un poquito más, yo espero que se me convoque para ir, la respuesta la daría a conocer el Gobernador”, reiteró Benítez Torres.

Reiteró que los preparativos continúan, como las elecciones del Rey y Reinas de estas fiestas, y si no se hacen, se quedarían como soberanas y soberanos los titulares del Carnaval 2020, ya que en el 2021 no hubo fiestas carnestolendas.

La noche de este jueves se realizará el cómputo para elegir al Rey de la Alegría y Reina Infantil, mientras que el sábado será la elección de la Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales.