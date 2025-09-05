Será en noviembre cuando se anuncie el tema del Carnaval 2026: Raúl Rico

Tras el lanzamiento de la convocatoria para la corte real del Carnaval de Mazatlán 2026, el titular de Cultura, Raúl Rico, informó que será a mediados de noviembre cuando se anuncie el tema oficial de la gran fiesta porteña, la cual se celebrará del 12 al 17 de febrero del siguiente año.

Refirió que el desarrollo creativo del Carnaval es un proceso que irá avanzando de poco a poco en los siguientes meses, pues apenas hoy se anunció la convocatoria para las comparsas y demás participantes del evento.

“Arrancamos con la convocatoria, el tema ya está definido, la fecha para anunciarlo es a finales de noviembre y yo siempre lo he dicho, el Carnaval arranca meses antes, pero todo se va a ir revelando poco a poco; eso es lo que nos hace falta hasta ahora”, dijo Rico González.

“El trabajo creativo se va haciendo poco a poco, inclusive la elaboración también. No es algo que se haga de la noche a la mañana, y como les decía, la revelación del tema cuando será a finales de noviembre, tercer semana más o menos”.

En tanto, luego de que el Gobernador Rubén Rocha Moya afirmara que la realización de fiestas como el Grito de Independencia y el Carnaval estaban garantizadas para todos los mazatlecos, Raúl Rico expresó que eso les da un apoyo, certeza y la confianza de que el evento se va a realizar con seguridad y en tiempo y forma.

AYUNTAMIENTO SE ENCARGARÁ DE LAS FIESTAS DEL GRITO

Por otro lado, el director de Cultura indicó que aunque el Instituto trabaja como parte de los festejos del Grito de Independencia, es el Ayuntamiento de Mazatlán y la Alcaldesa Estrella quien darán a conocer todos los detalles del elenco.

“Es un trabajo conjunto con el Ayuntamiento y la Presidenta Municipal será el conducto o quien ella designe los detalles de la fiesta”.