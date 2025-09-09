$!Será este miércoles el jaloneo por el inicio de capturas del camarón en el Pacífico

Tras el recorrido realizado por los muelles del Bonfil y a unas horas de definirse cuando se levante la veda del camarón, Rigoberto Salgado Vázquez, Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura, admitió que el sector enfrenta varios problemas y requiere de apoyo pues de 500 barcos solo 200 podrían salir a pescar.

Agregó que la reunión de este martes serán presentados los resultados de estudios previos al levantamiento de la veda de camarón en el Pacífico a todos los actores por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables Imipas por su titular Víctor Vidal.

“Mañana les presentamos los resultados para definir el levantamiento de la veda de camarón en el Pacífico, que garantize un aprovechamiento responsable y sustentable de esta importante pesquería, en beneficio de quienes dependen de ella y continuar impulsando la soberanía alimentaria de México”.

Tras el recorrido realizado por los muelles del Bonfil, Salgado Vázquez admitió que el sector enfrenta varios problemas.

“Creo que debemos de mejorar la actividad y evidentemente cuando esto ocurra, pues ya ellos nos platicaban las anécdotas de cómo esto era una romería de comercio, de vida alrededor de una actividad tan importante para el país, pero estamos en la ruta, la instrucción de la Presidenta de México es venir a trabajar con ellos y es lo que estamos haciendo en este momento”.

El Comisionado vio cómo está deteriorándose la flota conforme pasa el tiempo, pues de alguna manera muchos barcos ya están en riesgo de no salir más porque no han podido ser reparados, cuando es un sector económico muy importante para Mazatlán y a nivel nacional, que detona varias actividades comerciales y que esto se viene cada vez colapsando, basta con recorrer los muelles, se quejaron los pescadores a su paso.