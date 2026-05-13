Será Guaynna quien amenice la Fiesta Mundialista en Mazatlán

La celebración de la Fiesta Mundialista que se organizará en Mazatlán el próximo 13 de junio será ambientada por el reguetonero Guaynna, en lugar de Grupo de Zona.

Los intérpretes, que habían sido anunciados con anterioridad, no podrán estar en Mazatlán por cuestión de agenda, dijo la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna.

“En conjunto con Estrella Palacios lo estamos haciendo para que nos brinden las instalaciones y la Gobernadora quien nos autorizó el presupuesto para la contratación del artista. Ya habíamos anunciado que era gente del Grupo de zona, pero es Guaynna el artista invitado”, destacó.

El concierto se realizará el 13 de junio en el Parque Ciudades Hermanas, a partir de las 16:00 horas.

Dijo que por cuestión de agenda el Grupo de Zona no pudo coincidir con la actividad alusiva que se prepara para este puerto, tras el arranque del mundial el 11 de junio próximo.

La Fiesta Mundialista que se está preparando para Mazatlán en el Parque Ciudades Hermanas dónde colocarán una pantalla gigante, templete para el concierto del puertorriqueño Guaynna, así como mobiliario para el disfrute de las familias.

Explicó que con el programa “Mazatlán es el Plan”, el puerto se sube a la ola mundialista con diversas activaciones, tanto en el Campo Marte, en la Ciudad de México, participando en el Itacate promoviendo al estado de Sinaloa y degustando dos platillos a base de maíz como la tostada de ceviche de sierra y el taco Gobernador, además del Aeropuerto Felipe Ángeles.

Mientras que en El Fuerte y Mocorito, adelantó que se proyectarán partidos mundialistas.