Será la Fiscalía General del Estado quien determine material utilizado en explosión e incendio en expendio de cerveza: Bomberos

MAZATLÁN._ Será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la que determine qué material se utilizó en la explosión e incendio la noche del lunes en un expendio de cerveza ubicado en la Avenida Gutiérrez Nájera, a una cuadra del malecón, dijo el Comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez.

“Sí, sí atendimos ayer, atendimos en llamado porque las personas que estaban cerca vieron salir mucho humo, escucharon el estruendo y llamaron a los Bomberos, nosotros al llegar hicimos nuestro trabajo, hicimos una ventilación en el lugar y revisamos que no hubiera personas lesionadas, que no hubiera fuego activo y afortunadamente no había ni personas ni fuego activo”, añadió Robles Chávez en entrevista este martes.

“Nos limitamos nada más a la pura ventilación para que las autoridades pudieran hacer su trabajo”.

Expresó que en ese momento no se determinó qué materiales fueron arrojados al lugar, eso ya le corresponderá a la Fiscalía determinarlo.

“No se determinó en ese momento, nosotros no lo pudimos determinar y quienes son los encargados para esta información pues es ya la Fiscalía que son los que se quedaron en las investigaciones”, expresó el comandante de dicho cuerpo de socorro.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, cerca de las 21:50 horas del lunes 15 del presente mes se registró un nuevo atentado con explosivos en este puerto, ahora en un expendio de cervezas ubicado en la Avenida Gutiérrez Nájera, entre las calles Aquiles Serdán y teniente José Azueta, a cerca de una cuadra del Monumento al Pescador, sin que se registraran personas lesionadas.

Los responsables arrojaron el artefacto explosivo a través de la reja metálica del establecimiento, lo que generó inmediatamente el estallido que arrojó cristales sobre la avenida, derribó una puerta de aluminio y provocó el incendio del establecimiento, se añadió.

Al lugar acudieron elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno, pero no se logró localizar y detener a los responsables.