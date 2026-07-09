Será Mazatlán sede de curso de investigación de incendios a finales de julio

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y análisis de los cuerpos de emergencia, Mazatlán será sede del Curso de Investigación de incendios y Explosiones, el cual reunirá a bomberos de diversos municipios de Sinaloa y de otros estados del País del 27 al 30 de julio.

Así lo dio a conocer el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, quien informó que la capacitación será impartida por el especialista chileno Heriberto Moreira, instructor con reconocimiento internacional y facultado para certificar personal bajo los estándares de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Robles Chávez expresó que la principal finalidad de este encuentro es comenzar a integrar un grupo estatal de investigadores de incendios que permita fortalecer las labores técnicas posteriores a una emergencia y, al mismo tiempo, generar información que contribuya a la prevención de futuros siniestros.

“Lo que se busca es tener un grupo en el estado con todos los bomberos de Sinaloa para reforzar las áreas de investigación. Después de un incendio sigue la investigación y eso nos da herramientas para trabajar mucho en la prevención”, declaró.

Asimismo, el comandante destacó que actualmente Mazatlán cuenta únicamente con una persona certificada en esta especialidad, por lo que la capacitación representa una oportunidad importante para incrementar el número de elementos capacitados en el análisis de las causas y origen de los incendios.

En este sentido, mencionó que la investigación de incendios es una labor fundamental para determinar responsabilidades, identificar factores de riesgo y aportar información útil a las autoridades encargadas de las indagatorias, como la Fiscalía General del Estado, con la que los bomberos colaboran de manera frecuente.

El dirigente de Bomberos de Mazatlán detalló que se espera la asistencia de entre 100 y 120 participantes provenientes de distintos municipios de Sinaloa, así como de estados como Nayarit, Querétaro y Baja California.

Además, señaló que en la capacitación participarán integrantes de Protección Civil Estatal y Municipal, fortaleciendo la coordinación entre instituciones encargadas de la atención de emergencias.

“Estamos invitando a participar a bomberos de todo Sinaloa, así como a personal de Protección Civil estatal y municipal para trabajar de manera coordinada. Sabemos que este es un tema básico e importante, y por eso debemos darle la seriedad que merece la investigación de incendios”, dijo.

Robles Chávez destacó que aunque este tipo de cursos suele tener un costo aproximado de 2 mil dólares por participante cuando son impartidos por empresas especializadas, explicó que el instructor decidió compartir sus conocimientos de manera gratuita con los cuerpos de bomberos de México.

“El curso no tiene costo para los participantes, únicamente la certificación tiene un valor aproximado de 80 dólares para quienes deseen obtener la acreditación de nivel uno”, expresó.

En lo que respecta al curso, señaló que la capacitación estará integrada principalmente por contenidos teóricos relacionados con la investigación de incendios y explosiones; sin embargo, también se desarrollarán ejercicios prácticos para que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos.

Entre las actividades programadas se contempla la utilización de estructuras de madera acondicionadas con mobiliario y la quema controlada de un vehículo, con el propósito de recrear escenarios reales y permitir a los asistentes realizar procedimientos de análisis e investigación en campo.

Robles Chávez mencionó que el curso es encabezado por Bomberos Mazatlán, pero cuenta con el respaldo de la Asociación de Jefes de Bomberos, el Instituto Estatal de Protección Civil y diversas empresas e instituciones que colaboran como patrocinadores para hacer posible la realización del evento.