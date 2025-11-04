$!Será Mazatlán sede de la Conferencia Internacional sobre Estructura, Funciones y Aplicaciones de Lactoferina 2025

Como una oportunidad para fomentar el turismo científico y académico en la ciudad, Mazatlán será sede de la Conferencia Internacional sobre Estructura, Funciones y Aplicaciones de Lactoferina en su edición 17, el cual será realizará del 9 al 13 de noviembre en el Hotel El Cid Castilla.
En rueda de prensa celebrada en Sectur, se dieron a conocer avances sobre lo que será el evento que busca destacar la funcionalidad de la Lactoferina, una proteína que se encuentra en la leche materna, especialmente en el calostro, y otros fluidos corporales como lágrimas y saliva.
Nidia Maribel León Sicairos, presidenta del Comité Científico Internacional, indicó que el congreso contará con la participación de 200 asistentes de 26 países de todo el mundo, tales como Japón, India, China, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Además de otros más que estarán participando a través de zoom.
Añadió que la lactoferina, aunque poco conocida, contiene tiene funciones muy promisorias y benéficas para la salud humana y animal, por lo que este congreso servirá para dar a conocer a través de ponencias y conferencia, los métodos en los qué se puede aprovechar para la industria alimentaria.
“Serán conferencias con académicos, estudiantes y de la industria de diversas partes del mundo para que se dé a conocer más sobre esta importante molécula que es la lactoferina, misma que tiene funciones en la salud humana y animal. También se tratarán temas para mantener el medio ambiente, una buena alimentación o nuevos recursos para producir alimentos de manera sostenible y sustentable”, explicó León Sicairos.
Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de Sectur, destacó que este evento internacional dejará en el puerto una derrama económica de más de 3 millones de pesos; lo cual refuerza al puerto como uno de las destinos predilectos para los Congresos y Conferencias en este año 2025.
En la conferencia también estuvo presente Jorge Adalberto Velázquez, director administrativo de la Facultad de Medicina de la UAS, quien confirmó la presencia de varios estudiantes de la institución en el evento, donde ellos también podrán participar en las ponencias junto a otros expertos.
La inauguración de la 17 Conferencia Internacional sobre Estructura, Funciones y Aplicaciones de Lactoferina será el próximo 9 de noviembre a las 17:00 horas.