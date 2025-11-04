$!Será Mazatlán sede de la Conferencia Internacional sobre Estructura, Funciones y Aplicaciones de Lactoferina 2025

Como una oportunidad para fomentar el turismo científico y académico en la ciudad, Mazatlán será sede de la Conferencia Internacional sobre Estructura, Funciones y Aplicaciones de Lactoferina en su edición 17, el cual será realizará del 9 al 13 de noviembre en el Hotel El Cid Castilla.

En rueda de prensa celebrada en Sectur, se dieron a conocer avances sobre lo que será el evento que busca destacar la funcionalidad de la Lactoferina, una proteína que se encuentra en la leche materna, especialmente en el calostro, y otros fluidos corporales como lágrimas y saliva.

Nidia Maribel León Sicairos, presidenta del Comité Científico Internacional, indicó que el congreso contará con la participación de 200 asistentes de 26 países de todo el mundo, tales como Japón, India, China, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Además de otros más que estarán participando a través de zoom.

Añadió que la lactoferina, aunque poco conocida, contiene tiene funciones muy promisorias y benéficas para la salud humana y animal, por lo que este congreso servirá para dar a conocer a través de ponencias y conferencia, los métodos en los qué se puede aprovechar para la industria alimentaria.