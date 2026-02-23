Será Mazatlán sede de la Fiesta del Agave 2026

Mientras que Mazatlán espera la denominación del mezcal propio, será sede de la quinta Fiesta del Agave, evento que se desarrollará del 27 y 28 de febrero.

Con este evento, buscan posicionar a Mazatlán como un referente en el noroeste del país para el turismo cultural y gastronómico especializado de 50 etiquetas mexicanas.

El Mezcal de Oaxaca, Raisquilla, Tequila de Jalisco y Mezcal de Durango, así como diversos platillos mexicanos, mariachi en vivo, piñatas y lotería se expondrán en la quinta Fiesta del Agave de 2026 a realizarse en Mazatlán, informó la directora del festival Norma Briseño tras admitir que la denominación de origen del mezcal de Sinaloa, sigue pendiente.

“Aquí hay mucho agave, tenemos en pausa la denominación de origen. Yo creo que al Gobierno del estado le compete meter la documentación necesaria que se mandó pedir para que se reactive la denominación de origen. Pero, tenemos dos mezcales de familias mazatlecas, el Mezcal Fuzzion de la familia Bañuelos mazatlecos, de raíces de Zacateca porque allá se elabora y tenemos el Mezcal Hormiga de la familia Arellano, que estarán presentes en este festival y no le podemos llamar mezcal, todavía”, explicó.

Agregó que las dos industrias agaveras mazatlecas no cuentan con la denominación vigente, que ya se les había otorgado pero está suspendida.

“Se había otorgado pero no estaba liberada porque metieron controversia, Oaxaca y Michoacán y un juez dijo que se esperaran a que Sinaloa presente la documentación que se está requiriendo de los procesos ancestrales y la historia para poder avanzar, así como la producción que se ha realizado“.

Dijo que es un tema que le compete destrabar a la Secretaría de Turismo Estatal, dado que apenas fue el veredicto en diciembre de 2025.

Sobre el festival mexicano del Agave destacó que buscan honrar esta cultura mexicana en un ambiente familiar.

“Es la mejor forma de exponer nuestra cultura ante el turismo nacional y de nosotros mismos. Esto es para que entendamos la importancia del agave en la cultura de México, porque el agave no solo es tequila y mezcal, sino una gran fiesta mexicana y gastronomía. y en esta ocasión esto lo festejamos”.

En rueda de prensa hablaron de los detalles del evento que se llevará a cabo en la Casa Club El Cid Golf, de 12:00 a 21:00 horas, del que Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo de Sectur, reconoció de la Fiesta del Agave que ha crecido de manera sostenida, posicionando a Mazatlán como un referente en el noroeste del país dentro del turismo cultural y gastronómico especializado.

“Un evento que se ha consolidado como una plataforma que integra cultura, identidad, gastronomía y desarrollo económico; el agave no solo representa una bebida emblemática de México, representa historia, territorio, tradición y comunidad y hoy Mazatlán se convierte en punto de encuentro para honrar esa herencia”, afirmó.

El festival reúne a productores artesanales de tequila, mezcal y raicilla provenientes de estados como Zacatecas, Oaxaca, Durango y Jalisco, quienes presentan destilados elaborados bajo procesos tradicionales, libres de aditivos y químicos, preservando la esencia y el orgullo de nuestras raíces ancestrales.

Se contará con la participación de destacados chefs mazatlecos, quienes impartirán Máster Class gastronómicas incorporando los destilados de agave en sus creaciones, así como la colaboración de instituciones educativas como el Instituto Gastronómico Madeleine, impulsando la formación de nuevos talentos y fortaleciendo el vínculo entre educación, cultura y desarrollo profesional.

Asimismo, el festival ofrecerá experiencias que celebran las raíces mexicanas, como un Máster Class de cocina tradicional, fusión e innovación con reconocidos chefs locales; un Máster Class de elaboración de tortillas y salsas mexicanas; conversatorios impartidos por maestros del tequila, mezcal y raicilla, quienes compartirán su conocimiento y tradición; así como concursos de mixología y Margarita Contest, destacando el talento local y fortaleciendo el sector restaurantero.