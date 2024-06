“Quiero agradecer al Alcalde por abrirnos las puertas de Mazatlán, por su gran apoyo que en ningún momento dudó, desde el primer momento me dijo `Si a Mexicana universal’ y como ahorita lo anunció, es un hecho que Mexicana Universal Sinaloa tendrá la sede aquí en Mazatlán”, externó.

Finalmente, Libia Gavica, Mexicana Universal Sinaloa 2023, invitó a las mujeres mazatlecas a no perder la oportunidad de concursar y poner en alto el nombre de Mazatlán a nivel estatal.

“Me siento muy emocionada porque voy a tener la oportunidad de entregar mi corona, esta corona que me ha dado muchísimas cosas que me ha dado tanto, aquí, en la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, por lo que estoy muy emocionada. A las mazatlecas las invito, les digo, imagínense lo que sería coronarse en su ciudad, si para mí está siendo un sueño entregar la corona aquí, no me imagino lo que sería para ustedes”, señaló.