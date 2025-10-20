Será Óscar García Osuna el sustituto de Raúl Rico en Cultura Mazatlán

Óscar García Osuna, ex director de la Universidad TecMilenio Campus La Marina y coach de varias empresas mazatlecas, es el más fuerte candidato a sustituir a Raúl Rico González en la titularidad del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Aunque no ha circulado información oficial del Ayuntamiento, fuentes oficiales confirman de manera extraoficial la salida de Rico González y el relevo con García Osuna.

Cultura Mazatlán es la dependencia que lidera la organización del Carnaval de Mazatlán, cuya próxima edición se celebrará en menos de cuatro meses, del 12 al 17 de febrero de 2026.

García Osuna ha participado en varias ediciones del Carnaval como organizador, pero no como titular.

Hasta hace unos meses fue director del Campus Marina del TecMilenio, de donde se retiró en medio de homenajes, tras 37 años de trayectoria educativa en esta institución y previamente en el Tec de Monterrey Campus Mazatlán.

Actualmente, es coach de vida en empresas mazatlecas como Venados de Mazatlán, de donde es también responsable de la logística de los espectáculos, como la recién realizada inauguración de la temporada de beisbol en el Estadio Teodoro Mariscal.