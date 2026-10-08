Será reparado inmediatamente el nuevo tramo colapsado del malecón: Alcaldesa de Mazatlán

El nuevo tramo colapsado del malecón de Mazatlán, de unos 100 metros de longitud, será reparado inmediatamente con apoyo de la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava y se gestionarán recursos ante la Federación, manifestaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.

“Decirles a las y los mazatlecos que este tramo del malecón será reparado inmediatamente, ahorita estamos en un periodo de contención y lo que buscamos es la seguridad de la gente que transita por ahí, por eso está siendo resguardada la zona”, añadió Palacios Domínguez en entrevista.

“Y ahorita se están haciendo los trabajos para poder tener un avance ante la llegada del fenómeno meteorológico denominado Simón y para eso estamos trabajando de una vez, son 100 metros el colapso”.

Momentos antes en la sesión ordinaria de Cabildo 47, en la cual presentó su Segundo Informe de Gobierno, dijo que este jueves tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con la Gobernadora del Estado, quien manifestó todo el apoyo que sea necesario para que la reparación de este nuevo colapso se pueda llevar a cabo de manera inmediata.

“Así es que agradezco profundamente su preocupación (de la Regidora Maribel Chollet Morán que expuso este tema ante el Cabildo), estaremos ahorita mismo haciendo los trabajos, las compañeras y compañeros de Protección Civil, de Obras Públicas desde muy temprano estuvieron en el área y por motivos de seguridad se tiene ahorita sin paso ni peatonal, ni siquiera de vehículos, eso es por prevención”, continuó.

“Y ante también la llegada de otro fenómeno climatológico que por lo pronto es tormenta tropical, como lo es el fenómeno denominado ‘Simón’, entonces se están haciendo ya los trabajos, esta obra, este tramo en particular del malecón tenemos apoyo ya Municipal y estatal y por supuesto que vamos a hacer también las gestiones necesarias con nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum que siempre nos ha apoyado con muchos proyectos para Mazatlán”.

El director de Obras Públicas Municipales precisó que el nuevo colapso del malecón se está extendiendo por una reacción en cadena de elementos estructurales y la parte dañada tiene una longitud de 100 metros.

“Ya en este momento estamos trabajando con maquinaria de la Dirección de Obras Públicas, tenemos una excavadora, camiones, personal trabajando, la gente de Protección Civil nos está ayudando a mantener el área delimitada, tenemos ahorita 100 metros, es lo que tenemos registrado (de la parte dañada)”, añadió.

“Y obviamente revisaremos a lo largo de todo el malecón si hay una afectación mayor para de una vez quitarla, hacer un trabajo como lo comentó la Presidenta, preventivo, para lo que se viene estos días que se viene un fenómeno meteorológico, entonces vamos a estar trabajando constantemente”.

Precisó que se tendrá material de banco, maquinaria y gente para hacer una contención.

“Con el mismo material de demolición vamos a proteger el talud y esto nos va evitar que se siga erosionando el muro”, continuó.

Precisó que lo que colapsó fue el muro de contención del malecón, la loza de concreto de la banqueta del malecón, la banquita del malecón y la ciclovía y con el trabajo de contención se está tratando de evitar que la afectación de extienda hacia los carriles de la Avenida del Mar y hacia las instalaciones sanitarias e hidráulicas que existen en el malecón.

“Es lo que estamos haciendo ahorita, contener todo este derrumbe y ver y prever que no se nos extienda con el mal tiempo que se nos viene para este fin de semana”, recalcó el director de Obras Públicas Municipales.

Dio a conocer que por prevención va continuar el cierre a la circulación vehicular del sentido de norte a sur de la Avenida del Mar, entre las avenidas Insurgentes y De los Deportes.

También dijo que esta nueva parte colapsada es mayor a la que colapsó en junio pasado cerca de la Avenida de los Deportes, para la que se contempla una inversión de 8.7 millones de pesos en su reparación, por lo que en el caso registrado este 8 de octubre el costo de la rehabilitación será mayor.

Además informó que en una revisión del Valentinos hasta La Puntilla se identificaron otros puntos del malecón dañados, por lo que se repararán rápido con personal de Obras Públicas y otros con contratos que van a ser menores a los en mención.

“Son cuatro muy pequeños que la verdad los podemos atender sin ningún problema con la gente de Obras Públicas si hablábamos de eso, de la prevención y de los trabajos preventivos para que no se formen socavones, están desde La Puntilla hasta El Valentinos, están en diferentes puntos, pero son pequeños”, reiteró Gallardo Noriega.

Este nuevo colapso se presentó cerca de la Calle Isla de Chivos, una de las vialidades que va de la Avenida del Mar a la Avenida Quirino Ordaz Coppel o a la Laguna del Camarón.

Como rutas alternas los automovilistas pueden tomar avenidas como Quirino Ordaz Coppel y Leonismo Internacional.