Será seguridad prioridad en el presupuesto estatal 2027 para Sinaloa

MAZATLÁN._ La seguridad será la principal prioridad del presupuesto de Sinaloa para el 2027, con el propósito de fortalecer las corporaciones policiales mediante más elementos, mejores instalaciones y modernización tecnológica, afirmó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

En visita este jueves a Mazatlán, la Mandataria señaló que buscará sumar recursos a los esfuerzos presupuestales que diseña la Federación, al considerar que atender la situación de seguridad es la tarea número uno de su administración.

“Nuestra prioridad va a ser en materia de seguridad. Tenemos un acuerdo de que debe de ir para allá. Tenemos que sumar los esfuerzos presupuestales que el propio Gobierno federal está diseñando y sabemos que esta es la tarea número uno y en ese sentido vamos a fortalecerlo”, comentó.

Domínguez Nava no adelantó montos ni porcentajes de incremento, aunque sostuvo que es necesario reforzar el presupuesto destinado a esta materia y ampliar las capacidades de las instituciones.

Asimismo, explicó que entre las necesidades se encuentra el fortalecimiento de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales, aunque precisó que la responsabilidad directa e inmediata de su gobierno corresponde a la corporación estatal.

“Centralmente necesitamos reforzar las capacidades de nuestra Policía Estatal y de las policías municipales, por supuesto, pero nuestra responsabilidad directa, inmediata, como Gobierno del Estado, son la Policía Estatal”, declaró.

La Gobernadora detalló que este fortalecimiento requiere inversiones en infraestructura y tecnología, así como aumentar el número de agentes para mejorar los resultados.

“Y en ello pasa por infraestructura, en modernizar la tecnología con la que tienen que ellos operar, pero también mejorar el número de elementos, tenemos que ampliar el número de elementos para que podamos dar mejores resultados”, manifestó.

Domínguez Nava dijo que otro de los compromisos que deberá asumir el Estado será aportar el personal para el nuevo penal anunciado en la entidad, mientras que la construcción de las instalaciones estará a cargo del Gobierno federal.

“En este esquema el Gobierno federal construye la infraestructura y el Gobierno del Estado aporta a todo el personal. Entonces también en ese rubro vamos a incrementar nosotros de esta manera las capacidades también del Estado para atender materia de seguridad”, dijo.

En cuanto a los recursos para la procuración de justicia, la Gobernadora informó que la Fiscalía General del Estado ya presentó su propuesta presupuestal y señaló que el Ejecutivo estatal deberá remitirla al Congreso en los mismos términos en que fue recibida, por tratarse de un organismo autónomo.

En este sentido, consideró que también es necesario fortalecer a esta institución para agilizar sus resoluciones.

“Nosotros consideramos que por supuesto también debe mejorar las capacidades para que puedan tener más rapidez en las resoluciones y entendemos que en ese sentido va la propuesta que presentó la Fiscalía”, expresó.

Sobre la presentación del plan de seguridad, Domínguez Nava indicó que en los próximos días se integrarán las propuestas para definir las rutas de trabajo con las que se iniciará el último año de gobierno, aunque no confirmó una fecha para darlo a conocer.

Por otro lado, adelantó que, además del tema de seguridad, entre las prioridades de obra pública estará atender a las comunidades que presentan rezago en el acceso al agua y otros servicios básicos.

“También queremos que en materia de obra pública podamos combatir y atender el rezago que tienen muchas comunidades para tener agua. Ese es otro de los temas de carácter social muy, muy importante”, comentó.

“Necesitamos que todo el mundo se incorpore a los beneficios y derechos de los servicios básicos”.

Finalmente, la Gobernadora señaló que los detalles de estas asignaciones se estarán anunciando posteriormente, aunque reiteró que el fortalecimiento presupuestal en seguridad será prioritario.