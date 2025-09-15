Mazatlán
|
Celebración

Serán 50 los comerciantes con permisos que participarán en la verbena del Grito de Independencia

Los negocios de comidas se colocarán sobre las calles 21 de Marzo y Benito Juárez; mientras que se repartían mil 500 boletos para comida gratis en algunos puestos
Alexis García |
15/09/2025 15:02
15/09/2025 15:02

Como una parte fundamental de los festejos del Grito de Independencia, serán 50 los comercios de comida autorizados por Oficialía Mayor que podrán participar en la verbena de esta noche en Mazatlán; así lo indicó el titular de la dependencia, Fernando Arballo Quintero.

La verbena popular, ubicada en los alrededores de la Plazuela República, principalmente sobre calles 21 de Marzo y Benito Juárez, arrancará a partir de las 20:00 horas y en ella los asistentes podrán encontrar antojitos mexicanos, bebidas frescas, juegos y más sorpresas.

$!Serán 50 los comerciantes con permisos que participarán en la verbena del Grito de Independencia

”Son 50 (comerciantes) los que nos han solicitado y son de todo tipo de giros de comida la que va a haber aquí, como hotdogs, taquerías, tostinachos y las diferentes chucherías que se puedan encontrar en una celebración de este tipo”, dijo Arballo Quintero.

”Se van a ubicar en la 21 de Marzo, van a ser 50 en total y estarán hasta que acabe la fiesta; incluso algunos van a regalar cosas como comida, bebida y eso”.

$!Serán 50 los comerciantes con permisos que participarán en la verbena del Grito de Independencia

Confirmó que se estarán dando entre mil 300 y mil 500 boletitos para comida gratis a la gente que asista a la fiesta desde temprano. Sin embargo, también habrá muchos más puestos ofreciendo sus productos a la venta, por lo que pueden apoyarlos consumiéndoles para mejorar un poco su economía.

$!Serán 50 los comerciantes con permisos que participarán en la verbena del Grito de Independencia

En tanto, señaló que los negocios del puerto contarán con permisos especiales esta noche, mismos que se extienden hasta las 4 de la mañana en antros y hasta las 2 de la mañana para restaurantes. No obstante, en el caso de las licencias para expendios de cerveza, detalló que esa es una cuestión del Gobierno del Estado y no de ellos.

#Fiestas Patrias
#Mazatlán
#Comercio
#Permisos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube