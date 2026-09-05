Serán Mazatlán y Culiacán prioridad en nuevo plan de seguridad de Sinaloa: Gobernadora

Serán Mazatlán y Culiacán ciudades prioritarias dentro del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que prepara el Gobierno de Sinaloa, al ser los municipios donde la problemática de inseguridad ha tenido una mayor presencia, informó la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Domínguez Nava señaló que la estrategia todavía se encuentra en proceso de elaboración, debido a que actualmente se validan datos presupuestales y se recogen planteamientos de diferentes sectores.

“Estamos en esto, validando una serie de datos presupuestales y también es parte de la escucha que queremos tener con los sectores involucrados para que sea un plan integral de seguridad y gobernabilidad”, explicó.

La Gobernadora expresó que la intención es que el documento no sea construido únicamente desde la visión gubernamental, sino que incorpore las opiniones y necesidades de los sectores involucrados.

“Que implique que más bien ya esté nutrido con las opiniones de los sectores involucrados y para nosotros es muy importante”, comentó.

Al ser cuestionada sobre las regiones que tendrán mayor atención dentro de la estrategia, confirmó que Mazatlán y Culiacán tendrán un papel clave debido a la incidencia de hechos de inseguridad.

“Sin duda Mazatlán y Culiacán, porque además es donde hemos tenido el problema de la inseguridad con mayor presencia, pues partimos del reconocimiento. Lo he dicho desde que tomé protesta, nosotros no vamos a negar la realidad nunca”, declaró.

“No vamos a minimizar ningún evento de delincuencia, de inseguridad, y vamos a estar trabajando siempre de manera transparente”, añadió.

Asimismo, la gobernadora consideró que reconocer la magnitud de la problemática permitirá establecer con mayor claridad las acciones que deberán emprenderse para recuperar las condiciones de tranquilidad en el estado.

“Creo que partir del reconocimiento es lo que nos puede permitir una visión más clara de entonces cuál es la ruta a seguir para restablecer la seguridad y la paz”, expresó.

En lo que respecta a si el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad contempla relevos entre los titulares o mandos de las instituciones de seguridad, Domínguez Nava aclaró que ese no es el propósito de la estrategia.

El cuestionamiento se realizó luego del reciente cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán.

“Este programa, este plan integral está pensado en la gente, en el pueblo de Sinaloa. Lo que tiene que ver con el funcionamiento del Gobierno es paralelo”, dijo.

Domínguez Nava señaló que las decisiones relacionadas con la estructura y funcionamiento interno de la administración estatal se atenderán por separado.

“El plan integral no implica revisar cómo se estructura el Gobierno, sino más bien acciones de Gobierno para darle respuesta al pueblo de Sinaloa”, puntualizó.