‘Seremos una oposición firme dentro de Cabildo’: Maribel Chollet

Con el objetivo de mostrar su nueva postura, proyectos, y propuestas ahora como Regidora, Maribel Chollet Morán, expuso que representará al PRI como una oposición firme dentro del Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán.

Mencionó que buscará trabajar de la mano con la nueva Presidenta Estrella Palacios Domínguez para llegar a los mejores resultados resultados en pro de la ciudad, siempre y cuando pueda mantener sus valores y continuar su línea política, que será llevar abanderar al Partido Revolucionario Industrial.

“Soy nueva Regidora de Mazatlán, pero soy la presidenta del PRI, y eso lo dejo totalmente claro. Soy una mujer que ha sido de principios, sin dobleces, que me he mantenido siempre y desde siempre firme a mis convicciones en una sola línea política. Nunca me verán brincando de charco en charco porque la sociedad merece respeto, y yo soy alguien de lucha y respeto que siempre busca dar buenos resultados”, dijo Chollet Morán.

“Vengo a hacer equipo por y para Mazatlán. Yo celebro que sea un una mujer la primera Presidenta de Mazatlán; lo celebro y lo digo, es tiempo de mujeres y siempre voy a abrazar la causa, y en mi sororidad va implícita la causa para que cada una de las políticas que la Presidenta encabece, si estos son de beneficio para Mazatlán, pero también estaremos con esa firmeza para señalar cuando no haya coincidencia en las política la publicas”.

Asimismo, recalcó qué como representa del PRI va a ser una oposición responsable, comprometida y propositiva, pues ha hablado con la presidenta Estatal del PRI, Paola Gárate, con quién quedó de actuar con madurez y llevar al debate los temas que se tengan que discutir, pero al mismo tiempo apoyando las buenas iniciativas que valgan la pena.

“Lo reafirmo, seré una oposición firme porque no puedo ser diferente, esa ha sido desde siempre. La característica número uno de Maribel Chollet, soy una mujer comprometida con la experiencia y la madurez, nunca callada, pero siempre firme y enfocada en apoyar y levantar la mano por un bien. Seré mucho muy minuciosa en la observancia, pero con esa responsabilidad de no ser una opositora radical y a ultranza, ya que no se trata de decir a todo No por el simple hecho de decir No, yo no coincido con esa con ese tipo de oposición”.

“La sociedad no quiere una confrontación permanente, si las cosas están bien hay que aplaudirlas y celebrarlas pero, si están mal hay que puntualmente también llevar el debate y llevarlas al nivel que tengan que llegar, pero siempre sin trastocar el derecho que nos asiste a todos de pensar diferente”, asentó.

Apoyar al turismo con el tema de la inseguridad

De igual modo, Chollet indicó que una de sus prioridades será reforzar el tema de la inseguridad en cuanto a las afectaciones que tienen el sector turístico, por lo que propondrá seguir blindando Mazatlán de diferentes maneras.

Además, explicó que presidirá comisiones de Equidad, Género y Familia, pero formará parte de Turismo y Pesca.

“El tema de la inseguridad es una de las prioridades, y hay que tocarlo con mucho respeto, pero sobre todo con una gran sensibilidad; los sectores productivos, el turismo particularmente, que es del cual todos los otros sectores tienen una derrama económica, hoy están resintiendo que el tema de la inseguridad esté golpeando al Estado de Sinaloa, del cual Mazatlán no se escapa; Mazatlán no está excluido de este de este mapa de dura realidad, pero en esta crisis también debe de haber oportunidades”, manifestó.

“Yo quiero pedirle a la Presidenta Municipal y lo voy a hacer de manera personal, pero también en Cabildo, el blindar Mazatlán, que seamos portadores de buenas noticias para Mazatlán, que trabajemos en cuidar la imagen de la ciudad; si se nos retiran a nosotros esas alertas que hoy están haciéndole daño a nuestro destino de Canadá y Estados Unidos, pues no va a ser por obra de magia, hay que impulsar las políticas públicas que puedan permitir una mejoría”.

No le cierra la puerta a dirigir al PRI en Sinaloa

Ante la pregunta de si le gustaría aspirar pronto a la presidencia del PRI a un nivel más estatal en Sinaloa, la ex Diputada mencionó que estará tiene buena comunicación con los actuales líderes del partido, pero añadió que si existe una convocatoria ella será de las primeras que se una a la lista para cumplir con las tareas que necesite su partido.

“Quiero decirles, como lo lo mencioné hace unos minutos, tenemos una estrecha comunicación y coordinación con la presidenta estatal, con el secretario Bernardino Antelo; las decisiones se tomarán en el momento que corresponda las diligencias, no me toca a mí de ninguna manera, yo apoyaré y respaldaré todas las acciones que vengan a fortalecer a nuestro partido y si los cambios se tienen que hacer serán también los tiempos los que marquen que se lanza una convocatoria y seré la primera que esté ahí siempre con las tareas que debamos de fortalecer impulsar desde el partido”, expresó.