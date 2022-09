Sergio Torres le responde a ‘El Químico’: sí tiene cola que le pisen

Sergio Torres Félix, dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, respondió al Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, al asegurar que “El Químico” sí tiene cola que le pisen por actos de corrupción.

Demandó que el Gobernador Rubén Rocha Moya no proteja al Presidente Municipal, que no exista “pacto político”, que lo libere de responder por su corrupción por los negocios personales realizados con recursos públicos, no más impunidad que genere mayores delitos de los gobiernos de Morena.

Pidió que tanto el Congreso del Estado, como la Auditoria Superior del Estado, investiguen a fondo los actos de corrupción que “El “Químico”, que los procedimientos legales no se interrumpan, aun cuando sea destituido o renuncie al cargo, tal y como se llevan en contra de Jesús Estrada Ferreiro.

Sabemos, dijo Torres Félix, que este asunto está por resolverse, que se está haciendo un trabajo de investigación serio y se llame pronto a cuentas a “El Químico, que siga el camino de su homólogo en Culiacán, que fue desaforado y acusado formalmente, por varios delitos que siguen su curso, y veremos, “si sigue con sus burlas y borracheras”.

“El Químico”, agregó, es una de las personas que “tiene que sacudirse” el Gobernador Rocha, como otros tantos que ha removido de su gobierno.

Ejemplificó el caso Cuén Ojeda, con quien tenía un pacto político, pues sabe que necesita reactivar su gobierno y su imagen rumbo a las elecciones 2024.

Llamó de nueva cuenta al Gobernador Rocha Moya a poner orden a su gobierno, pues sigue luciendo desorganizado, sin planes, sin programas y sobre todo sin metas a cumplir.