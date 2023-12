Sería muy bueno que ya se accediera a reformar a la Universidad Autónoma de Sinaloa porque esta institución educativa necesita democracia y si el País está avanzando en la democracia el ejemplo en este Estado era justamente la UAS, manifestó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

”Sería muy bueno ya que se accediera a reformar a la Universidad, la Universidad necesita democracia y si el País está avanzando en la democracia el ejemplo de la democracia en este Estado era justamente la Universidad”, añadió Rocha Moya en entrevista Mazatlán.

”Cuando yo fui electo (como Rector de la UAS) fui electo por los universitarios en ejercicio de la democracia, la hacíamos y no pasaba nada, en la Universidad siempre había mucho respeto, entonces se requiere democracia”.

Añadió que no debe haber un temor si se reforma la Ley Orgánica de dicha institución porque tiene que haber una consulta a los universitarios para que decidan si quieren reforma o no.

”Ellos lo van a decir, pero preguntándoles uno por uno a todos, una consulta a todos, a la comunidad universitaria, que nadie quiera hacerles reforma de fuera ni de adentro si ellos no lo quieren, entonces no establece, la ley establece, a mí me tocó hacer la Ley General de Educación Superior en el País, la ley prevé que para cualquier reforma en la Universidad tiene que ser la comunidad universitaria la que resuelva cómo”, continuó.

”El Presidente (de la República) dice el pueblo es sabio, los universitarios son sabios, ellos saben, ellos saben qué quieren, qué les conviene, qué es lo que aspiran y en una consulta individual, la consulta no debe ser más que preguntarle a todos qué es lo que quiere, entonces cualquier reforma no les va llegar de sorpresa, ellos la van a acordar y es vinculante para el caso de los diputados, si se resuelve tal o cual cosa en la consulta deben de atenderla en en Congreso del Estado”.

También dijo que tras la reunión que sostuvo con el también ex rector de la UAS y fundador y dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesió Cuén Ojeda, su relación con los funcionarios y ex funcionarios de la UAS procesados no ha mejorado, sigue igual.

”Lo que les dije hay que mejorar, esa no porque el que buscó verme fue él, dice mil veces que él no tiene nada qué ver, fue a mi despacho, yo no lo fui a ver a otro lado, fue a mi despacho”, continuó el Gobernador.

Manifestó que este tema de las denuncias y procesos judiciales contra funcionarios y ex funcionarios de la UAS corresponde atenderlo a la Fiscalía General del Estado.