Sería un gran privilegio entregarle la SEPyC: Juan Alfonso Mejía sobre posible nombramiento de Graciela Domínguez

Sería un privilegio poder entregarle la Secretaría de Educación Pública y Cultura a Graciela Domínguez Nava, esto, si llega a ser la elegida por Rubén Rocha Moya, sostuvo Juan Alfonso Mejía López, actual titular de la dependencia estatal.

Cuestionado por la prensa que le preguntó qué opinaba de este posible nombramiento, Mejía López solo tuvo buenas palabras para quien fue coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la 63 Legislatura.

“Nada más me digan que empecemos a trabajar, la verdad no sería la primera vez, pues me da un gran privilegio poder entregarle la Secretaría si se confirma lo que ustedes se comentan”, indicó.

Rubén Rocha Moya, Gobernador electo de Sinaloa, quien ya el próximo mes entraría en funciones, detalló que es muy ‘posiblemente’ que Dominguez Nava sea la nueva Secretaria de la SEPyC.

“Mira, no hago acuerdos con nadie, quiero que me lo crean ¿eh?, no estoy haciendo acuerdos, yo estoy... lo que pasa es que necesito hacer reajustes, ya ven que inicialmente les presentaba yo a Graciela (Domínguez) en transparencia, no va a transparencia; muy probablemente vaya a Educación, no a Bienestar, que también les dije esa vez”, dijo el pasado 2 de octubre.

Ante ello, Mejía López sostuvo que tiene mucho respeto por Domínguez Nava, ya que es una política profesional, con una amplía experiencia.

“Estamos esperando que nos informen, vamos a estar atentos a la persona que ha sido designada...pues yo por Graciela Domínguez tengo no solamente el más alto de los respetos, sino también admiración, es una política profesional, una mujer que en todo momento tiene una amplia experiencia”, mencionó.