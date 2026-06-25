Servicio de transporte hacia el sur de Sinaloa es suspendido por hechos de violencia

Debido a los hechos de violencia que se han presentado durante la mañana de este jueves en Escuinapa, los servicios de transporte de pasajeros fueron suspendidos como medida preventiva.

La línea de transporte Autobuses Unidos de Sinaloa, que es la que tiene rutas frecuentes hacia el sur de Sinaloa, anunció la suspensión del servicio hacia esa región.

La medida se ha presentado ante los enfrentamientos armados ocurridos este jueves en la zona de Escuinapa, que ha incluido bloqueos carreteros con vehículos incendiados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre un operativo implementado en Escuinapa que derivó en la detención de un operador de la delincuencia organizada.

Autobuses Unidos de Sinaloa expuso que ya que estén las condiciones de seguridad adecuadas, reanudarán sus operaciones hacia esa zona.