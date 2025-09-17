$!Servicios públicos, apoyos sociales y asesoría jurídica es lo más solicitado en la Salvador Allende

Atención médica, apoyos funcionales para adultos mayores, asesoría jurídica en testamentos y regulación de viviendas, así como solicitudes de pavimentación, alumbrado público y limpieza, fueron las principales demandas que vecinos de la colonia Salvador Allende plantearon durante la jornada de atención ciudadana ‘Contigo Mazatlán’.
Encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, esta campaña reunió a decenas de colonos, los cuales se dieron cita desde temprana hora en las canchas de baloncesto sobre la calle Pascual Orozco, para expresar sus peticiones a la edil y su gabinete.
Palacios Domínguez expresó que el objetivo del programa es acercar al gobierno a las colonias y comunidades para escuchar de manera detallada a la ciudadanía y poder canalizar sus necesidades a las dependencias correspondientes directamente.
“Estamos atendiendo diversas peticiones ciudadanas en cuanto a servicios públicos, limpieza de parques, alumbrado, sobre todo de atenciones médicas que es lo que ahorita me ha tocado recibir más y vamos a estar atendiendo y dando seguimiento”, comentó.
“Me ha tocado recibir a muchos adultos mayores que solicitan bastones, sillas de ruedas, apoyos para lentes y todo ese tipo de peticiones, que hemos canalizado a través del DIF Municipal”, añadió.
Por otro lado, Palacios Domínguez señaló que aprovechó la jornada para informar a los vecinos de la Salvador Allende que ya se encuentran en proceso tres obras de pavimentación en calles como Tomas Urbina, Lázaro Cárdenas y Antonio Toledo Corro, así como anunciar una cuarta pavimentación.
La presidenta municipal estimó que durante esta jornada se atenderán entre 100 y 150 personas, aunque aseguró que permanecerá en el lugar hasta recibir la última solicitud ciudadana.
Finalmente, Palacios Domínguez comentó que desde el inicio de su administración se han realizado un total de 19 jornadas de atención, en las que se han escuchado alrededor de 2 mil peticiones en colonias y sindicaturas del puerto.
“Las personas siguen llegando más y no nos vamos a ir hasta tener hasta la última persona. Venimos a escuchar a la gente, atenderlas y a resolverles”, puntualizó.