$!Servicios públicos, apoyos sociales y asesoría jurídica es lo más solicitado en la Salvador Allende

Atención médica, apoyos funcionales para adultos mayores, asesoría jurídica en testamentos y regulación de viviendas, así como solicitudes de pavimentación, alumbrado público y limpieza, fueron las principales demandas que vecinos de la colonia Salvador Allende plantearon durante la jornada de atención ciudadana ‘Contigo Mazatlán’.

Encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, esta campaña reunió a decenas de colonos, los cuales se dieron cita desde temprana hora en las canchas de baloncesto sobre la calle Pascual Orozco, para expresar sus peticiones a la edil y su gabinete.

Palacios Domínguez expresó que el objetivo del programa es acercar al gobierno a las colonias y comunidades para escuchar de manera detallada a la ciudadanía y poder canalizar sus necesidades a las dependencias correspondientes directamente.

“Estamos atendiendo diversas peticiones ciudadanas en cuanto a servicios públicos, limpieza de parques, alumbrado, sobre todo de atenciones médicas que es lo que ahorita me ha tocado recibir más y vamos a estar atendiendo y dando seguimiento”, comentó.

“Me ha tocado recibir a muchos adultos mayores que solicitan bastones, sillas de ruedas, apoyos para lentes y todo ese tipo de peticiones, que hemos canalizado a través del DIF Municipal”, añadió.