Sesionará Mesa Estatal de Seguridad en Mazatlán para rediseñar estrategia ante repunte de violencia

Ante el incremento de hechos violentos registrados durante las últimas semanas en el puerto, autoridades estatales y federales acudirán a Mazatlán este lunes para sesionar una Mesa Estatal de Seguridad, en la que se analizará la situación que enfrenta el municipio y se definirán ajustes a la estrategia operativa.

Así lo dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, quien señaló que la petición del Gobierno Municipal es que los mandos de mayor nivel participen directamente en esta reunión, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las distintas corporaciones y establecer nuevas condiciones para atender la problemática de seguridad.

Ríos Pérez destacó que actualmente existe una Mesa Regional de Seguridad que sesiona diariamente, pero consideró que ante el escenario actual es necesario que intervengan autoridades con mayor capacidad de decisión, tanto del Gobierno del Estado como de la Federación.

“Le hemos hecho el llamado a la Gobernadora (Yeraldine Bonilla Valverde) y al Gobierno federal para que el lunes pueda sesionar aquí la Mesa Estatal de Seguridad y fortalecer la estrategia que estamos implementando”, comentó.

“Necesitamos no solamente más corporaciones, también necesitamos un rediseño de la estrategia. Esa es la petición que estamos haciendo para generar nuevas condiciones de seguridad”, agregó.

Ríos Pérez explicó que la diferencia entre una mesa regional y una estatal radica en el nivel de los participantes, pues mientras en la primera se realizan planteamientos y se coordinan acciones, la presencia de mandos superiores permite tomar determinaciones con mayor alcance.

“No es lo mismo que la Presidenta Municipal y un servidor hagamos sugerencias o participemos, a que vengan las jerarquías altas a pedir y ordenar que las cosas se hagan como deben hacerse”, dijo.

El Secretario del Ayuntamiento reconoció que existe un incremento en los hechos delictivos en Mazatlán, sin embargo, aseguró que las instituciones mantienen capacidad de respuesta y descartó que la situación haya rebasado a las autoridades municipales.

Señaló que cada evento representa una alerta que obliga a revisar las estrategias implementadas, debido a que los grupos delictivos modifican sus dinámicas y desplazan sus actividades hacia otros sectores.

“Cada evento que ocurra es un foco, una alerta para nosotros. Aunque sea uno solo tiene que entrar un rediseño. Tenemos que estar alertas y buscar de qué forma detenerlos”, comentó.

Ríos Pérez descartó que el Ayuntamiento vaya a emitir un llamado a la población para permanecer en sus hogares, al considerar que actualmente no existe una situación generalizada que amerite ese tipo de recomendación.

“No estamos en una alerta de que la ciudadanía tenga que resguardarse, estamos en la alerta de fortalecer toda la ciudad para que esto disminuya de tajo”, declaró.

En este sentido, destacó que las actividades turísticas continúan desarrollándose con normalidad y aseguró que los hechos recientes no han afectado la operación de hoteles, restaurantes ni espacios de convivencia nocturna.

Sin embargo, reconoció que la principal preocupación de las autoridades se encuentra en colonias y comunidades rurales, donde se han registrado acontecimientos violentos.

“En las áreas turísticas y en las actividades de vida nocturna no se ha visto opacado el desarrollo. Nos preocupa más lo que ocurre dentro de las colonias y zonas rurales, donde están ocurriendo estos hechos”, puntualizó.