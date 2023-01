MAZATLÁN._ Desde tres cuadras de distancia de su casa, en la Colonia Constitución, Jaime Guadalupe, de 12 años, observó a Melchor, Gaspar y Baltasar que lo buscaban afuera de su vivienda. Le llevaban la bicicleta que tanto deseaba y un tráiler grande con carritos. “¡Soy yo Reyes Magos!, gritó con fuerza y alegría, mientras empujaba una silla de ruedas con su abuela Rita, de 83 años de edad. Venían de misa, la señora también empujaba con sus pies la silla de rueda en la que se desplaza.

“¡Soy yo Reyes Magos!, gritaba Jaime cuantas veces podía y se acercaba más a su casa. Al llegar frente a los Reyes Magos del periódico Noroeste, Jaime se puso más contento, los ojos llorosos, al grado que casi se le salen las lágrimas. En ese momento, abrazó a Melchor y Gaspar, mientras Baltasar bajaba de su vehículo la bicicleta de Jaime. Los Tres Reyes Magos le entregaron la bicicleta y hasta un tráiler grande con carritos. Esto provocó la alegría de Jaime, quien sin descuidar a su abuela Rita recibió sus regalos.

“Sí me gustó, pedí una bici y deseaba un Nintendo, pero no llegó el Nintendo, no tengo televisión”, expresó el propio Jaime Guadalupe. Y mientras tomaba la bicicleta para ya no soltarlas, sus amiguitos lo felicitaron. Jaime Guadalupe de inmediato se subió a la bicicleta, dio dos vueltas y la metió a su humilde casa, donde hace falta de todo. Su abuela, en silla de ruedas, estaba llorando de alegría, y en todo momento agradecía a Dios estos regalos a su nieto.

“Gracias, que Dios los bendiga porque hicieron una alegría tan grande como no se imaginan, decía mi hijo la bicicleta: pues hay que ahorrar amá que los 15, que los 20 pesos, no mi hijo, pues es que las bicicletas no cuestan eso”, añadió la señora Rita Orozco Castañeda, ahora de 83 años de edad. “Qué cosa tan hermosa de llegar a mi casa personas como ustedes, es mi nieto, desde que tenía dos meses (estoy a cargo de él), andaba siempre pensando en bicicleta, ...yo le pido mucho a Dios por nosotros y Dios nos ayuda siempre”. La señora de la tercera edad, quien ahora anda en silla de ruedas ya que fue atropellada, al igual que su nieto, se mostró emocionada y agradecida porque como parte de la campaña “Sé Un Rey Mago”, que realiza el Grupo Editorial Noroeste con apoyo de sus lectores, los Reyes de Oriente le llevaron al menor la bicicleta y un tráiler con carritos a su nieto en su domicilio ubicado en la Colonia Constitución. Rita dijo que Jaime Guadalupe utilizará su bicicleta para ir a la Escuela Primaria “Netzahualcóyotl”, en la que cursa el quinto grado, en ese mismo asentamiento humano.

“Para ir a la escuela, que ya no me vaya a pie, que se vaya en su bicicleta y se regrese en su bicicleta, aquí está en la Escuela Netzahualcóyotl”. continuó. “Yo este niño lo tengo desde que tenía tres meses, pues sus padres se separaron”, recordó Rita. “Pero yo mira en la Casa Hogar y su Escuela Netzahualcóyotl, y pues mi nieto conmigo ha estado, a mí me atropellaron, tuve un atropellamiento muy fuerte, pero gracias a Dios que los de la Iglesia de San Pedro no dejan de traernos desayuno y ayudarnos”.

Agregó que otras personas les llevan comida, otra señora también les lleva bastante comida. “Y ahí estamos, pero yo primero procuro a ese niño y que tenga su escuela porque dice que quiere ser policía, huy le digo; para que seas policía si no estás estudiado ni a nada vas a llegar, le digo tienes que apurarte mucho en su escuela para que tú puedas acomodarte donde tú quieras”. Precisó que su hijo y papá del menor sí los apoya, con poco, pero sí les lleva ayuda. “Yo les doy las gracias a ustedes de Noroeste porque no saben lo grande que es el traerle un regalo a un niño que tanto tiempo tenía esperando, me decía que fuéramos ahorrando para comprar una bicicleta, que ahorráramos y que ahorráramos, es que uno de pobre no puede ahorrar para una bicicleta”, subrayó la señora a sus 83 años de edad.