$!Sheinbaum afirma que estrategia de seguridad en Sinaloa ‘va a funcionar’

MAZATLÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar convencida de que la estrategia de seguridad que se ha definido para Sinaloa va a funcionar.
Este sábado en el evento “La Transformación Avanza”, que la Mandataria encabezó en Mazatlán como parte de su gira nacional para presentar su primer informe de gobierno, aseguró que seguirá brindando apoyo para proteger a los sinaloenses.
También enfatizó que el viernes se logró un acuerdo con el que Estados Unidos va a reforzar los operativos en su territorio para controlar el paso de armas a México desde dicho país.
“Estamos apoyando al Gobierno de Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad. Viene cada 15 días el Gabinete de Seguridad, está aquí el Secretario de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública a apoyar; hay elementos de todas las corporaciones apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, sostuvo.
”Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional, con inteligencia, investigación y judicialización y mucha coordinación de todas las fuerzas del orden y las fiscalías, y van a seguir teniendo todo ese apoyo, siempre vamos a apoyar al pueblo de Sinaloa, pero creo que es importante aquí en Sinaloa comentar algo”.
Ante miles de personas que se congregaron en la explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán, así como integrantes de su Gabinete y el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sheibaum Pardo dijo que en este año, en la relación con el Gobierno de los Estados Unidos, uno de los temas que le plantearon fue el de la seguridad.
“Uno de los temas que me plantearon fue la seguridad y siempre dijimos dos cosas: sí coordinación y colaboración, pero no injerencismo y no a la pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos pero nunca nos subordinamos. Fíjense cómo nos hemos ganado el respeto bajo este principio, el día de ayer hubo la primera reunión del Comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del Secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio) y les dijimos siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos”, enfatizó.
”Pero ahora que vemos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México, nunca se había tomado un acuerdo de este tipo”.
La Presidenta, que por tercera vez visita a Sinaloa desde que tomó posesión del cargo, reiteró que la soberanía es algo que nunca se va a negociar, ya que es la esencia de la Nación y del pueblo de México.
“Desde aquí decimos que eso nunca va a estar a negociación. Estamos viviendo un momento especial en todo el País, vamos bien y como dije en el Informe, estoy segura que vamos a ir mejor. ¡Que viva Sinaloa, que viva Mazatlán, que viva México, que viva México, que viva México”, expresó.
Esta tercera visita presidencial a la entidad se realiza a poco más de un año de que inició la crisis de seguridad por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, que comenzó el 9 de septiembre de 2024 y que ya ha dejado cerca de 2 mil homicidios dolosos, cerca de 2 mil personas desaparecidas y más de 20 mil millones de pesos en afectaciones a diversos sectores productivos.
En su mensaje en el evento, Rocha Moya agradeció a la Presidenta de la República por su apoyo en el tema de seguridad y a los diversos sectores productivos de la entidad como a los productores de maíz, al sector pesquero, entre otros.
“Hoy la doctora Sheinbaum es sinaloense, ¿les gusta que sea nuestra paisana? Ah, pues es nuestra paisana por un día, no sé si quiera más; además su esposo es de Sinaloa, y de Mazatlán, de manera que es nuestra paisana. ¿Están contentos porque es nuestra paisana? Claudia Sheunbaum es sinaloense, espero que sí porque es un honor estar hoy con Claudia”, añadió en agradecimiento a la primera mujer Presidenta de México.
“Y por cierto, las manda a Sinaloa para que nos cuide y nos proteja, en fin porque la doctora Sheinbaum, con su admirable ejemplo, inspira a la mujer mexicana y a la mujer sinaloense en su lucha por su liberación, pero también porque la doctora Sheinbaum recupera para los mexicanos los trenes de pasajeros, porque además la Presidenta de México apoya a los productores del campo, a los pescadores, ganaderos. Doctora, Mazatlán no es solo agua salada, es también leche, es la principal cuenca lechera de Sinaloa”.
Esta gira de trabajo por Mazatlán se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad y ante manifestaciones a favor y en contra de la reingeniería financiera en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como una manifestación de familias de personas desaparecidas para pedirle apoyo en la búsqueda de sus seres queridos.