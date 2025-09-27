$!Sheinbaum afirma que estrategia de seguridad en Sinaloa ‘va a funcionar’

MAZATLÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar convencida de que la estrategia de seguridad que se ha definido para Sinaloa va a funcionar. Este sábado en el evento “La Transformación Avanza”, que la Mandataria encabezó en Mazatlán como parte de su gira nacional para presentar su primer informe de gobierno, aseguró que seguirá brindando apoyo para proteger a los sinaloenses. También enfatizó que el viernes se logró un acuerdo con el que Estados Unidos va a reforzar los operativos en su territorio para controlar el paso de armas a México desde dicho país. “Estamos apoyando al Gobierno de Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad. Viene cada 15 días el Gabinete de Seguridad, está aquí el Secretario de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública a apoyar; hay elementos de todas las corporaciones apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, sostuvo. ”Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional, con inteligencia, investigación y judicialización y mucha coordinación de todas las fuerzas del orden y las fiscalías, y van a seguir teniendo todo ese apoyo, siempre vamos a apoyar al pueblo de Sinaloa, pero creo que es importante aquí en Sinaloa comentar algo”.





Ante miles de personas que se congregaron en la explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán, así como integrantes de su Gabinete y el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sheibaum Pardo dijo que en este año, en la relación con el Gobierno de los Estados Unidos, uno de los temas que le plantearon fue el de la seguridad. “Uno de los temas que me plantearon fue la seguridad y siempre dijimos dos cosas: sí coordinación y colaboración, pero no injerencismo y no a la pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos pero nunca nos subordinamos. Fíjense cómo nos hemos ganado el respeto bajo este principio, el día de ayer hubo la primera reunión del Comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del Secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio) y les dijimos siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos”, enfatizó. ”Pero ahora que vemos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México, nunca se había tomado un acuerdo de este tipo”. La Presidenta, que por tercera vez visita a Sinaloa desde que tomó posesión del cargo, reiteró que la soberanía es algo que nunca se va a negociar, ya que es la esencia de la Nación y del pueblo de México. “Desde aquí decimos que eso nunca va a estar a negociación. Estamos viviendo un momento especial en todo el País, vamos bien y como dije en el Informe, estoy segura que vamos a ir mejor. ¡Que viva Sinaloa, que viva Mazatlán, que viva México, que viva México, que viva México”, expresó.



