Sheinbaum estará en Mazatlán este viernes

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que estará en Sinaloa este viernes, con una visita que hará en Mazatlán.

Durante la conferencia de este miércoles, informó que los planes hasta ahora es tener una agenda en Mazatlán durante el viernes.

Incluso, la conferencia mañanera será desde este puerto.

La última vez que estuvo la Mandataria en Mazatlán fue cuando presentó su informe de Gobierno en un evento multitudinario en el Centro de Convenciones, el 27 de septiembre.

Durante la conferencia fue cuestionada sobre el caso de los turistas del Estado de México privados de la libertad en Mazatlán e informó que el caso está siendo atendidos por instancias federales.