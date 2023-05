Señaló que aun cuando Acuario Mazatlán ya no se encuentra en funciones se encuentra en un proceso de extinción como paramunicipal y será el Cabildo el encargado de concluir y de extinguir la figura como tal de Acuario Mazatlán y posteriormente otorgar las áreas acordadas al Nuevo Acuario.

González Zataráin hizo énfasis en que solo serían estas dos áreas, no están contempladas las zonas de peceras, aves, ni alguna otra.

Aún no se sabe cuánto tiempo se demoren en reabrir, mencionó.

“El hecho de que se cierra las puertas al público no significa que el Acuario ya no existe como tal, la figura del Acuario Mazatlán sigue existiendo, el consejo del Acuario Mazatlán sigue existiendo, porque no se ha extinguido y ese procedimiento de extinción se va a hacer una vez que se concluya la entrega-recepción”, comentó González Zataráin.

Dentro de las recomendaciones otorgadas por Édgar González está que el personal que actualmente se encarga de estas dos áreas y las especies que albergan, sean quienes den continuidad, por el hecho de que conocen detalladamente los cuidados y atenciones que se requieren, obviamente la decisión de seguir en labores corresponden tanto al personal y a la administración del Gran Acuario “Mar de Cortés”, de así convenir a ambas partes.

También hizo un llamado al personal a continuar trabajando como hasta el día de ayer, con mucha responsabilidad dentro de sus áreas y cumpliendo sus funciones, mientras se da el proceso de extinción antes mencionado, trabajo por el cual continuarán percibiendo un salario.

“Hoy el hecho de que se cierre al público no significa pues que tengamos que descuidar a las especies, que tengamos que descuidar a los lobos, que tengamos que descuidar a los pingüinos, a las aves”, dijo.

“Como si vinieran a visitarnos, como si todavía estuvieran ahí esperando, haciendo fila para comprar un boleto, como si todavía estuvieran ahí muchos turistas, muchos mazatlecos en la espera de la apertura, como si estuvieran ahí preparados cada quien en su área para el espectáculo, para el show, como si estuvieran ahí como estuvieron durante muchos años sirviendo al Acuario, sirviendo a Mazatlán, pero sobre todo, dando un gran ejemplo”, agregó.