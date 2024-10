Si la Alcaldesa electa, Estrella Palacios Domínguez, solicita apoyo de seguridad se valorará la situación, pero hasta el momento no lo ha pedido, manifestó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“De hecho no lo ha solicitado, ya si lo llegara a solicitar se va a valorar la situación para ver si es procedente, pero el Alcalde no trae seguridad, en este caso es una cuestión en la que no se ha tenido ese contacto”, dijo Barrón Valdez en entrevista este martes.

Cerca del mediodía del lunes, Palacios Domínguez fue interceptada por un grupo de hombres armados en la Autopista Mazatlán-Culiacán cuando se dirigía con integrantes de su equipo de trabajo a una reunión en la capital del estado y le robaron su camioneta que fue encontrada abandonada horas después.

“En el caso particular no la trae, pero si lo solicita se valora la situación para, si es procedente, brindarle todo el apoyo”.

Agregó que en su caso él sí cuenta con elementos de seguridad por su cargo y hay otras personas a quienes se les brinda ese apoyo por mandamientos judiciales, a víctimas del delito, a algunas personas desplazadas por la violencia o se realizan rondines en el área donde radican algunas personas si así se requiere.

Expresó que si en los traslados que realice el Alcalde Édgar González Zataráin a Culiacán lo requiere se le brindará apoyo de seguridad ante la situación de inseguridad que se presenta en la Autopista Mazatlán-Culiacán.