$!Si el Ayuntamiento demanda a Azteca Lighting va a perder porque ellos están incumpliendo con el contrato: CEO de la empresa

“El Ayuntamiento nos entregó un pago, un anticipo, un pago de 60 millones porque no ha cubierto el anticipo, cuando se cumpla completamente el 30 por ciento se cubriría el anticipo, pero han sido abusivos, porque ahí se puede ver cuando tienen una oportunidad de tomar de más, nosotros les entregamos 160 millones de fianza, es decir, el dinero de ustedes, los 60 millones de todos nosotros, están en una fianza completamente, afianzado, es decir, el Ayuntamiento no nos puede entregar dinero a nosotros sin estar afianzado, si algo sale mal, nada más tienen que recorrer por la fianza”.

Puerto Sánchez reconoció que la Comuna lo instó a que entregaran 60 millones de pesos en luminarias, los cuales ya dieron a Azteca Lighting, cosa que no era posible, dado que no se ha entregado el anticipo completo, que era un total de 120 millones de pesos a pagarse antes de que finalice el mes de septiembre, que ya terminó, por lo que en teoría, la Comuna está violando el acuerdo.

“Para empezar nadie está obligado hacer lo imposible, si en cinco días quieren que les entreguemos nosotros 293 luminarias que pidieron ellos, es decir, toda la obra de Cerritos, o quizás una y media de la Marina, completamente hecha en cinco días... lo primero que debes de hacer para exigir dice la Ley es cumplir, y antes de todo eso es cumple con el anticipo y no lo han cumplido y un contrato opera con el anticipo”, detalló.

“No se pueden entregar luminarias hasta que se cumpla el anticipo, esa es la ley, todavía no es un anticipo es un pago nada más, parte del anticipo, necesitas cumplir con el anticipo...el contrato no tiene fechas de entrega y es una deficiencia, nada más dice que debemos entregar 800 este año y ellos dicen que deben de cumplir con el 30 por ciento de anticipo, pero no se puede pasar a las entregas si no has cumplido con lo primero”, agregó.