Sí hay lugar para que se enjuicie políticamente a ‘El Químico’: MASS

MAZATLÁN._ Un colectivo de organizaciones civiles de Mazatlán ratificó la demanda de juicio político en contra del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ahora Secretario de Turismo en Sinaloa, confirmó el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez.

”Fue un colectivo de varias organizaciones, la encabezamos nosotros, pero son varias organizaciones, ...somos como 10 organizaciones, la presentamos a principios de semana y el jueves la ratificamos, todo es para exigir que se cumpla la demanda de juicio político, para que se limpie todo el desaseo que ocasionaron en Mazatlán principalmente el Presidente Municipal y su equipo”, añadió Sánchez Gutiérrez en entrevista.

”Está lo de las lámparas (adquisición de luminarias a Azteca Lighting), está lo de la violación a los derechos humanos, lo del ataque a la política de género cuando inició con la Síndico Procuradora, está la agresión a los periodistas o a los medios de comunicación, agresión a los empleados que los corrió y los acusó, es por eso que vamos a exigir que se siente un precedente para que ya no vuelvan a suceder ese tipo de cosas”.

Agregó que las organizaciones que realizan esta demanda van hacia adelante porque quieren que el Congreso del Estado cumpla con la solicitud que le hicieron y la Fiscalía General del Estado ya está enterada de lo que sucedió porque la Auditoría Superior del Estado ya le mandó 10 observaciones.

”Y bueno, nosotros creemos que sí hay lugar para que se enjuicie políticamente (a Benítez Torres)”, continuó el dirigente del MASS.

Informó que luego de que el Congreso del Estado recibió la demanda de juicio político contra el ex Alcalde de Mazatlán, la revisa el secretario de dicho Poder Legislativo, después la manda a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que la hará llegar al pleno del Congreso si hay lugar para ello, si no hay lugar para el juicio político dicha Comisión diría que no es cierto, pero los demandantes creen que sí hay elementos para que se realice el juicio político.

”Ya está en manos del Congreso del Estado, nosotros como ciudadanos ya cumplimos, ahora qué estamos haciendo adicional, mañana (domingo) se instalan cuatro mesas para la recepción de firmas, para que se pida juicio político de ciudadanos de diferentes puntos de Mazatlán (contra Benítez Torres)”, continuó.

Las mesas se instalarán de las 8:00 a las 17:00 horas, una de ellas en la Plazuela República, otra cerca de lo que fue la discoteca “El Valentino”, la otra en la Plazuela de la Colonia Benito Juárez y la cuarta en la Colonia Ricardo Flores Magón.

”Pero nosotros como MAAS estamos pidiendo que los desplazados y los colonos firmen, los desplazados porque fueron violentados sus derechos humanos porque nunca los atendió estando aquí en 4 años y nosotros hicimos la denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión mandó cuatro observaciones (recomendaciones)”, precisó Sánchez Gutiérrez.

”Y los colonos están porque el Predial que pagamos en Mazatlán, que es mucho y se ha aumentado mucho más con las nuevas obras, fraccionamientos y edificios han pagado más de impuesto predial y el impuesto predial es para tres cosas nada más, es para recolección de basura, alumbrado público y seguridad pública y son los tres servicios que están más caídos”.

Por ello los colonos están exigiendo porque en Mazatlán no se ocupa nada más un bacheo, se ocupa reencarpetado a todo lo que ya está pavimentado, antes los gobernadores y alcaldes llegaban y reencarpetaban y ahora no, Mazatlán está hecho pedazos, las calles no se reencarpetan, nada más las andan bacheando, subrayó.

Además, se requiere una regeneración total de alumbrado público en las colonias pues hay partes donde hay dos cuadras sin luz y en tercer lugar se ocupa resolver el tema del drenaje, ahí se ocupa una obra muy grande, por todo ese tipo de cosas los colonos y los desplazados van a exigir juicio político contra el ex Alcalde de Mazatlán, reiteró el dirigente del MASS.