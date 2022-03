Sí hay suficientes argumentos para que proceda demanda contra ex funcionarios municipales por caso Nafta: Alcalde

Hay suficientes argumentos para que proceda la demanda por el caso de Nafta Lubricantes en contra de ex funcionarios municipales y quien resulte responsable, y lo que se busca es recuperar los 141.8 millones de pesos que ya se pagaron a dicha empresa, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Yo creo que sí hay suficientes argumentos y sería histórico”, añadió Benítez Torres tras expresar que no es nada personal en contra de la actual Secretaria de Turismo y ex Secretaria del Ayuntamiento, María del Rosario Torres Noriega, ni del ex Alcalde Carlos Felton González, ni del ex Síndico Procurador y empresario Javier Magaña Lizárraga, que son los tres directamente demandados.

“No tengo nada contra Chayito, nada contra Felton y nada contra el empresario, yo estoy actuando de acuerdo a la ley y a que yo no quiero ser el que pague los platos rotos, ese es el mensaje, no es personal”, continuó Benítez Torres en entrevista la mañana de este miércoles.

Agregó que el Órgano Interno de Control ya envió o está por enviar la demanda a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y si la misma procede o no, no depende de los ejecutivos, depende de las instancias judiciales de que se haga justicia.

Como se informó, Nafta Lubricantes le ganó una demanda a la Comuna por no permitirle la construcción de una estación de servicio de combustible en la Colonia palos Prietos, en esta ciudad, durante el trienio del Alcalde Alejandro Higuera Osuna, pese a que el Ayuntamiento le había otorgado ya un permiso para ello.

En febrero pasado la Comuna liquidó ya totalmente el pago de los 141.8 millones de pesos a Nafta Lubricantes, tanto en efectivo como en servicios y con cuatro terrenos.

“Yo cumplo y demuestro que cumplo (al interponer la demanda), ya si ellos no cumplen pues allá ellos (las instancias impartidoras de justicia)”, continuó el Presidente Municipal.

Dio a conocer que la denuncia también es contra otros funcionarios del trienio del Alcalde Felton González.

“Son funcionarios del trienio de Felton, están involucrados, (del trienio anterior que dio el permiso, el de Alejandro Higuera Osuna), no viene porque los jueces no lo mencionaron, en la lista que me leyeron no lo oí, no oí (que venga Fernando Pucheta Sánchez entre los demandados)”, reiteró.

“A nosotros nos gustaría recuperar todo, yo 130, 140 millones imagínense, con eso hago desde la Jumapam todo hasta el Faro con alumbrado, con ciclovía, mi tema es cumplir con mi obligación que es moral, el que comete errores debe pagarlos”.