$!Sí hay violencia, pero se está combatiendo: Olegaria Carrazco

“Yo no puedo decir que no hay violencia. Estos temas son asuntos que sí duelen, que han golpeado fuertemente a las familias de Sinaloa y México y demandan respuestas firmes y responsables”, comentó.

“Hay recurso, hay gente y se manda todo esto para mayor vigilancia y no se ha dejado de la mano estar al pendiente de Sinaloa”, añadió.

La diputada federal destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha estado directamente involucrada en el tema de seguridad en Sinaloa, manteniendo el contacto pertinente con las autoridades correspondientes, canalizando recursos humanos y materiales para reforzar la vigilancia.

“En una reunión yo lo dije, yo le pedí personalmente el caso de Sinaloa, y se está atendiendo. No está alejada de esto, se está buscando las mejores condiciones para erradicar este problema”, declaró.

Así mismo, agregó que, aunque persisten los hechos violentos, se están implementando operativos con presencia militar y se han incrementado los elementos de seguridad desplegados en la entidad.

“Yo no puedo decir que no pasa nada, por eso siempre he dicho que se está combatiendo, sin embargo, continúan algunos golpes por ahí, pero se está trabajando”, dijo.

Carrazco Macías agregó que el tema de la inseguridad ha tenido un impacto negativo en sectores importantes como la economía, el turismo y la agricultura en Sinaloa, destacando que siente confianza en que las autoridades pronto regresarán la tranquilidad.

Por otro lado, Carrazco Macías mencionó que otro de los temas que se ha trabajado desde el Congreso de la Unión para beneficio de los sinaloenses es el brindar atención a la agricultura con programas que beneficien al sector, sobre todo durante el periodo de sequía que se ha vivido.

Así mismo, añadió que otro de los puntos importantes para Sinaloa es el atender e implementar los diferentes programas sociales.

“Queremos que la gente esté bien, desde la niñez hasta la edad adulta. Ahorita hay unos programas que la gente no sabe, por eso mi idea es salir casa por casa a informar qué es lo que estamos haciendo”.

Carrazco Macías compartió que será en los próximos días que estará visitando distintas colonias de Mazatlán para hacer llegar la información respecto a dichos programas sociales, así como atender las quejas y solicitudes de la ciudadanía.