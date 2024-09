MAZATLÁN._ Si las cosas se mejoran es por la suerte que tenemos no porque se hayan hecho algunas cosas para eso, criticó el empresario sinaloense, Rodolfo Madero Rodríguez, presidente de Grupo Alerta, a la falta de intervención de las autoridades frente a la violencia en el estado.

“Ocupamos más gobierno que suerte, pero ahorita corremos nomás con suerte”, precisó Madero Rodríguez.

“Es lo que han declarado, ellos han dicho que están de observadores nada más, que no pueden intervenir, que no quieren intervenir, pues están de observadores. Yo creo que debe haber algo más, la estrategia de no hacer nada no creo que sea la buena”, puntualizó.

Madero lamentó que la postura oficial sea no intervenir, tanto del general de la zona como de la Presidenta electa. El empresario subrayó que la mejora de la situación no será por acciones del gobierno.

“Seguramente algún día va a mejorar, pero con las declaraciones que hace el general de la zona de que no van a intervenir y de que la presidenta electa dice que si intervienen van a aumentar la violencia pues quiere decir que no van a hacer nada.

Afirmó que la violencia ha impactado más a Culiacán que a Mazatlán. En Mazatlán, aunque la situación no ha llegado a tal extremo, el miedo ha provocado cancelaciones de reservaciones, afectando el turismo.

“Creo que (la violencia) ha afectado mucho más a Culiacán que a Mazatlán. Se escucha pues que allá hay poca gente en las calles y pues la gente, pues de la gente, del movimiento de la ciudad y si no hay movimiento, pues la gente no tiene para vivir, no gana y eso, eso no es bueno”.

“Aquí, no ha llegado a tal grado, pero, pero ha habido, miedo de venir ha habido cancelaciones de reservaciones y eso, pues no ayuda”, añadió.

Madero señaló que en lo que respecta a sus empresas, han tenido que suspender actividades en Culiacán debido a la inseguridad, por lo que enfatizó la necesidad de una estrategia gubernamental efectiva.

“Nos ha tocado parar días en Culiacán, precisamente por la psicosis que hay. No podemos arriesgar a nuestra gente, andar en la calle cuando las cosas no están bien”, expuso.

Además hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones, alertando sobre posibles enfrentamientos entre bandas criminales.

“Que se cuiden mucho, yo creo que el tema que traen las bandas es un tema muy propio y no creo que se vayan a arreglar pronto. He escuchado grabaciones de que están muy molestos y que van a seguir haciendo por resolver sus asuntos”.

“Pero lo que veo es que no lo van a hacer de forma pacífica, y eso nos preocupa, hay que tener mucho cuidado”, mencionó.